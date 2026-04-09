השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, פרסמה היום (חמישי) הצהרה חריפה נגד המשך ניהול משפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, תוך שהיא מותחת ביקורת נוקבת על מערכת אכיפת החוק והייעוץ המשפטי לממשלה ומאיימת כי תפנה לטראמפ, שיטיל סנקציות על נשיא העליון עמית והיועמש"ית גלי בהרב מיארה.

השרה כינתה את הסיטואציה, שבה משפט נתניהו נמשך, "טרלול", וטענה כי מדובר בהליך משפטי שאינו מחובר למציאות הביטחונית והלאומית של מדינת ישראל בעת הזו.

"הטרלול חוזר. תוך כדי מלחמה בצפון, ובהפסקת אש ודיונים מול איראן, ראש הממשלה נאלץ להתייצב למשפט פלילי על באגס באני וסיקור אוהד. המשפט ההזוי והתפור הזה היה חייב להסתיים ממזמן", כתבה סילמן.

"היום כולם כבר יודעים כמה הפרקליטות היא הגוף המושחת במדינה. אם הנשיא הרצוג לא יעניק בקרוב ממש חנינה, אפנה לנשיא טראמפ לקדם מיידית סנקציות על גלי בהרב-מיארה ויצחק עמית".

זו לא הפעם הראשונה שבה סילמן משגרת איום בנושא. לפני כחודש קראה לטראמפ להטיל סנקציות על עמית ובהרב מיארה. "הלחץ שלך בנוגע לחנינה בתיקים שנתפרו נגד נתניהו הוא מבורך", כתבה אז. "אבל חשוב להבין מי מונע אפילו דיון בבקשה. היועמ"שית, מונעת כל דיון בחנינה, בעוד נשיא בית המשפט העליון תומך בה ומונע את פיטוריה, ובמקביל מבטל חוקים שאושרו על ידי בית המחוקקים. מכיוון שארה"ב דוגלת בדמוקרטיה, הגיע הזמן להטיל סנקציות אישיות חמורות נגד שניהם".

באופוזיציה תקפו:. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף: מדינה עם גאווה לאומית לא מאפשרת למדינות אחרות לנהל את ענייניה הפנימיים. ישראל אינה מדינת חסות. העובדה שראש הממשלה ממשיך לעסוק בענייניו האישיים בזמן מלחמה ואף מגייס לכך את הנשיא טראמפ במקום שהאמריקאים יתמקדו רק בנצחון על איראן, היא לא רק עלבון למדינת ישראל אלא גם משחק מסוכן בבטחון ישראל.