צרפת ובריטניה יכנסו היום לפריז פגישה דיפלומטית חשובה של כ-40 מדינות, שמטרתה לגבש עמדה מאוחדת בנוגע לעתיד אחד המצרים האסטרטגיים ביותר בעולם, מצר הורמוז, שדרכו עוברים כחמישית מאספקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי העולמית, שהפך למוקד מתיחות חריפה שמשפיעה על הכלכלה העולמית - כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס.

כזכור, עם פרוץ מבצע שאגת הארי, סגרה טהרן את המצר בפני ספינות שאינן איראניות, צעד שהביא לשיבוש חמור של זרימת האנרגיה העולמית. ביום שני האחרון החריף הנשיא דונלד טראמפ את המצב כאשר הטיל מצור מלא על כלי שיט הנכנסים לנמלי איראן ויוצאים מהם.

טראמפ לא הסתפק בכך וביקר בחריפות את בנות בריתו בנאט"ו על כך שלא הצטרפו לאכיפת המצור.

בריטניה, צרפת ומדינות אירופאיות נוספות הבהירו בתגובה כי הצטרפות למצור משמעותה כניסה ישירה לסכסוך המזוין, אך הביעו נכונות לסייע בשמירה על פתיחת המצר ברגע שיושג הפסקת אש מתמשכת או שהסכסוך יסתיים.

על פי מסמך רשמי שנשלח למדינות המוזמנות, הפגישה נועדה לאשר מחדש תמיכה דיפלומטית מלאה בחופש שיט ללא הגבלות במצר ולהדגיש את החובה לכבד את המשפט הבינלאומי. הדיון יתמקד גם באתגרים הכלכליים הקשים העומדים בפני תעשיית הספנות העולמית.

נושא מרכזי בדיונים יהיה מצבם הקשה של למעלה מ-20 אלף מלחים תקועים באזור יחד עם מאות אוניות מסחריות שנלכדו בגלל הסגירה. המלחים, שחלקם תקועים כבר חודשים ארוכים, הפכו לבני ערובה של המתיחות הגיאופוליטית.

הפגישה תתווה את ההכנות לפריסתה העתידית של משימה צבאית רב-לאומית שתוגדר כהגנתית בלבד, שתופעל ברגע שהתנאים הביטחוניים יתאפשרו.

בפגישה צפויים להשתתף הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ וראשת ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני שישתתפו פיזית בפריז, בעוד שנציגים מאירופה, אסיה והמזרח התיכון יצטרפו בוועידת וידאו.

הפגישה אינה כוללת את שני השחקנים המרכזיים - ארה"ב ואיראן, אם כי הדיפלומטים האירופאים הודו כי כל משימה ריאלית תחייב בסופו של דבר תיאום עם שתיהן. לפי הדיווח, וושינגטון תקבל עדכון מפורט על תוצאות הפגישה, אך לא תהיה שותפה ישירה לדיונים.