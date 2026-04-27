בגלל הדם: צה"ל נלחם ברחפני הטרור בשיטת אוקראינה

איום הרחפנים, שהפתיע את כוחות הביטחון בבוקר השבעה באוקטובר וגובה מחירים כואבים בלחימה בדרום לבנון, מוביל כעת לשינוי תפיסתי עמוק בתוך צה"ל. לאחר שנים שבהן סבלה מערכת הביטחון מסחבת ומבירוקרטיה בתחום, החליט מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, להקים צוותי עבודה ייעודיים במטרה לגבש מענה רחב ומהיר לאיום הרום הקרוב לקרקע, כך על פי פרסום של אמיר בוחבוט וליה ויין באתר וואלה.

הצוותים הסודיים: מגילוי ועד יירוט במסגרת המהלך, הוקמו ארבעה צוותי עבודה שפועלים מסביב לשעון. הצוות הראשון מעדכן מדי שבוע את תורת הלחימה בהתאם ללקחים שעולים מהשטח, בעוד הצוות השני מתמקד ביכולות גילוי ויירוט. גורם בכיר בזרוע היבשה ציין כי האתגר המרכזי הוא זיהוי רחפנים קטנים בעלי חתימה נמוכה, שמעניקים לכוחות שניות בודדות בלבד להתגונן. לצד טכנולוגיות בפיתוח, צה"ל מבצע רכש של תחמושת ייחודית, הכוללת כדורי 5.56 מ"מ מתפצלים ורובים ייעודיים נגד רחפנים.

המלחמה בספקטרום: שיבוש תחת אש

אחד האתגרים המורכבים ביותר מנוהל על ידי צוות הדיגיטל והספקטרום. הצוות פועל לחסימת רחפנים מבוססי GPS, תוך ניסיון למנוע פגיעה במערכות הקשר והניווט של כוחותינו בשטח. המאבק הזה, הדורש סנכרון מושלם בין חיל האוויר, אגף התקשוב ופיקוד הצפון, נחשב לאחד התחומים המאתגרים ביותר לניהול בזמן אמת במהלך תמרון צבאי מורכב.

הסוואה ושרידות: ללמוד מהקרבות באוקראינה

הצוות הרביעי מתמקד בהגנה פיזית פשוטה אך קריטית. בהתבסס על מחקרים מהמלחמה באוקראינה, בצה"ל מגבירים את השימוש ברשתות הסוואה, מיגון פיזי ומטרות דמה שמצליחות בחלק מהמקרים "למשוך" את אש החיזבאללה ולהציל חיי אדם. הגורם הצבאי הדגיש כי המפתח להצלחה טמון במשמעת מבצעית גבוהה של הלוחמים בשטח, החל משלבי ההכשרה ועד ליחידות המתמרנות בעומק האויב.