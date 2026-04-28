שני לוחמי צה"ל נפצעו אתמול (שני) במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה. לוחם אחד נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל.

דובר צה"ל מסר כי שני הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו באירוע.

כמו כן, דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

האירוע מצטרף לשורה של הפרות הפסקת האש שביצע חיזבאללה בימים האחרונים במקביל לפעילות צה"ל בדרום לבנון במסגרת ההבנות שגובשו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר אמש בפגישה עם שליחת האו"ם ללבנון כי ישראל לא תסכים למציאות שבה תהיה הפסקת אש לצד ירי על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל. "נעים קאסם משחק באש והוא מהמר על עתיד לבנון", הצהיר כ"ץ, והוסיף כי צה"ל יגיב בעוצמה מול כל הפרה ופגיעה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול בכנס הפיקוד הבכיר של צה"ל כי "המלאכה לא הושלמה" בלבנון, ושישנם עדיין שני איומים מרכזיים: איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים. לדבריו, פתרון האיומים הללו ידרוש שילוב בין פעילות מבצעית לבין לחץ דיפלומטי.