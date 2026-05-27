3 תלמידי ישיבה הוסגרו למשטרה הצבאית בלילה

ההפגנות בשער בנימין ( צילום: דוד מילר )

שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) לידי המשטרה הצבאית, לאחר שעוכבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל דני לוי להעביר כל 'עריק' למשטרה הצבאית.

אחד המעצרים התרחש בבית שמש, שם עוכב תלמיד ישיבה מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב' בתחנת המשטרה המקומית. הבחור, שהוגדר כעריק בשל אי התייצבות בלשכת הגיוס, הועבר ישירות לידי המשטרה הצבאית להמשך טיפול. במקביל, שני בחורי ישיבה נוספים מישיבת 'משכן דוד' נעצרו על ידי משטרת שער בנימין והוסגרו אף הם למשטרה הצבאית. שלושת הבחורים נעצרו בשל היותם 'עריקים' שלא נענו לצווי הגיוס ולא התייצבו בלשכות הגיוס. מארגון 'נותנים גב', העוסק בליווי תלמידי ישיבה עצורים, ציינו כי הפנייה למוקדי החירום התקבלה בשלב מאוחר יחסית. "משכך לא הספיקו פעילי הציבור להגיע למקום ולמנוע את ההסגרה", נמסר מהארגון. הבחורים ובני משפחותיהם מקבלים סיוע משפטי ותמיכה מלאה מטעם הארגון.

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם )

המעצרים מתרחשים על רקע שינוי מדיניות דרמטי שהכריז עליו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי השבוע. המפכ"ל הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

עד היום נמנעה המשטרה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. ההחלטה החדשה מהווה שינוי משמעותי במדיניות, שעורר גל תגובות חריפות בעולם התורה ובקרב נציגי הציבור החרדי.

המפכ״ל דני לוי ( צילום: דוברות המשטרה )

כזכור, ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא אתמול במתקפה חריפה נגד המפכ"ל לוי, והאשים אותו בהתעמרות בלומדי תורה ממניעים פוליטיים. "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה", כתב מלכיאלי.

לדבריו: "המפכ״ל דני לוי - גיבור על חלשים! פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ״שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות".