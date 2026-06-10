צה"ל חיסל את ראש מערך העברת הכספים של חמאס ברצועת עזה

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (רביעי) על חיסולם של שני מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, שהיוו עמוד השדרה של מערך העברות הכספים של הארגון ברצועת עזה.

המחבלים, ח'צ'ר ג'מאצי ומחמד חראזין, חוסלו בתקיפה מדויקת שבוצעה שלשום במרחב צפון הרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, ג'מאצי שימש כראש תשתית העברות הכספים של חמאס, בעוד חראזין כיהן כסגנו. השניים ניהלו לאורך כל תקופת המלחמה רשת מסועפת של עשרות חלפנים ברצועת עזה, באמצעותה העבירו עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של הארגון.

הכספים שהועברו באמצעות המחבלים שימשו את ארגון הטרור חמאס להמשך תשלום משכורות למחבליו, ולמימון פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. מדובר במערך כלכלי מתוחכם שאפשר לארגון להמשיך ולפעול למרות המלחמה הממושכת.

גורמי ביטחון הדגישו כי חיסול שני המחבלים מהווה מכה קשה למערך הכלכלי של חמאס, ומצטרף לרצף חיסולים של בכירים בתחום זה. בשנה האחרונה חוסלו גם פראס משהראוי ואיהאב כריזם, שהיו אחראים על התחום הכלכלי בארגון.

החיסול מתרחש במקביל לפעילות מבצעית נרחבת של צה"ל ברצועת עזה. כאמור, ביום ראשון האחרון תקף צה"ל במרחב חאן יונס את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס, ששימשה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בתקיפת המפקדה חוסלו מספר מחבלים, ביניהם אסמאעיל אללחאם, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המשטרה הימית ברצועה פועלת בכפוף לזרוע הצבאית של הארגון, ובמפקדה שהותקפה בוצעו ניסיונות שיקום והתעצמות תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.