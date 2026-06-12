( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מפרסם היום (שישי) את סיכום הפעילות השבועית של כוחות צה"ל, הממשיכים לפעול בשלוש גזרות במקביל להסרת האיומים על אזרחי מדינת ישראל.

במהלך השבוע האחרון ריכז צה"ל מאמץ התקפי נרחב בדרום לבנון במטרה להסיר את האיומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות הצבא הפועלים במרחב. על פי נתוני דובר צה"ל, מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת כוחות היבשה, תקפו כ-310 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. במהלך תקיפות אלו ותחת פעילות מבצעית בשטח, חוסלו כ-80 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. במקביל לתקיפות האוויריות, כוחות היבשה של צה"ל המשיכו לפעול בקו ההגנה הקדמי, שם ביצעו פעולות ממוקדות להשמדת תשתיות טרור של הארגון ונטרול איומים מיידיים.

( צילום: דובר צה"ל )

ברצועת עזה התמקד פיקוד הדרום במאמץ הנדסי ומודיעיני שיטתי שמטרתו לאתר ולהשמיד את רשת התוואים התת-קרקעיים של חמאס, כאשר עיקר הפעילות התרכז במרחב חאן יונס.

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לצד השמדת המנהרות, נרשמו הישגים משמעותיים בסיכול ממוקד של הנהגת הטרור. במהלך השבוע חוסלו ברצועה יותר מ-20 מחבלים, ובהם חמישה מבוקשים בעלי חשיבות רבה במיוחד.

בין חמשת המחבלים המשמעותיים שחוסלו היו שלושה מחבלים בכירים בארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, וכן ראש התשתית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס וסגנו, פגיעה המהווה מכה קשה לצינורות המימון של הארגון.

( צילום: דובר צה"ל )

בגזרת פיקוד המרכז ניהלו כוחות הביטחון עשרות פעילויות התקפיות ממוקדות ברחבי יהודה ושומרון, אשר הובילו למעצרם של למעלה מ-50 מבוקשים. בין העצורים נמנים פעילים שעסקו בהסתה לטרור, מבוקשים שקידמו והוציאו לפועל פעילויות חבלניות, וחשודים שסחרו והחזיקו באמצעי לחימה.

במהלך המבצעים הללו שמו הכוחות את ידם על ציוד לחימה רב וכספים שיועדו למימון פעילות טרור, בהם כ-250,000 שקלים במזומן, מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד צבאי, תחמושת ולמעלה מ-10 אקדחים ונשקים מאולתרים מסוג "קרלו".

במקביל, כוחות צה"ל המשיכו לפעול לאורך הגבול המזרחי והמערבי של המדינה במטרה לחזק את מערכי ההגנה ולסכל ניסיונות להברחת נשק ואמל"ח לתוך תחומי ישראל.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )