מבקר הפנים של תנועת הליכוד, עו"ד שי גלילי, סיים לחבר דוח משפטי חריף והחלטי השומט את הקרקע תחת כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את הפריימריז המתוכננים לחודש יולי הקרוב.

בדוח, שנחשף היום בידיעות אחרונות, קובע עו"ד גלילי באופן חד-משמעי כי היוזמה להקים ועדה מסדרת שתקבע את שיבוץ המועמדים לכנסת הבאה אינה חוקית באקלים המשפטי הנוכחי של התנועה.

גלילי קובע כי “מדובר בהצעה שאיננה קבילה בעליל, טרם תתקבל הסכמה מפורשת ואישית מכלל חברי המפלגה (נוכח השינוי היסודי במבנה המפלגה, במהותה, ובמכנה המשותף המחבר את סך חבריה)”.

גלילי מסביר כי ביטול זכות הבחירה של החברים מהווה שינוי יסודי במבנה המפלגה. עוד קובע המבקר כי גם אם יוחלט בסופו של דבר לשנות את חוקת הליכוד כדי לבטל את הבחירות הפנימיות, הרי שמהלך כזה יוכל לחול רק על מערכות הבחירות הבאות, ולא על הבחירות הקרובות לכנסת.

עו"ד גלילי פוסל בדוח גם את האפשרות החלופית המיוחסת לנתניהו – קבלת עשרה שריונים אישיים ברשימה. המבקר מבהיר לגבי דרישת השריונים של ראש הממשלה: “גם החלטה על קביעת ‘שריון’ ברשימת המועמדים מצריכה אף היא הליך של תיקון חוקה. כלומר, באקלים המשפטי הנוכחי, גם מרכז המפלגה לא מוסמך לאשר לטובתך הצבת מועמד כל שהוא ללא שהלה נבחר בבחירות מקדימות, זולת אם יתקיים הליך בדמות של תיקון החוקה”.

הדוח המיוחד מגיע על רקע מאמצים קדחתניים שניהל נתניהו בימים האחרונים במטרה לעקוף את המנגנון הדמוקרטי של המפלגה. נתניהו, שמרבה להתפאר בכך שהליכוד הוא התנועה הדמוקרטית הגדולה בישראל בניגוד למפלגות יחיד אחרות, נפגש עם ראשי רשויות המקורבים אליו כדי לגבש תוכנית להקמת ועדה מסדרת המורכבת מנאמניו, אשר תרכיב את רשימת המועמדים לכנסת.

בסביבתו של ראש הממשלה מסבירים כי הוא מעוניין “לתקן את רשימת הליכוד” וחושש מבחירתם של חברי כנסת חדשים במחוזות ובמגזרים שבהם אין לו שליטה על זהות הנבחרים.

מי שמסומנת כגורם המרכזי שמתסיס את המערכת וכמטרה העיקרית של ניסיונות השינוי היא חברת הכנסת טלי גוטליב. על פי סקרים פנימיים שנערכו בליכוד, ח"כ גוטליב רושמת זינוק מטאורי אל עבר החמישייה הראשונה של המפלגה, כשהיא עוקפת דמויות בכירות כמו השרה מירי רגב.

לפי הדיווח בידיעות אחרונות, פופולריות זו מטרידה את נתניהו, שעל פי ההערכות מעוניין לדחוק אותה אל מחוץ לעשירייה הראשונה או מחוץ לרשימה בכלל. גוטליב עצמה טוענת כי נתניהו דווקא מעריך אותה, ואף חשפה כי ראש הממשלה הזמין סקר שהעלה כי ריצה עצמאית שלה בנפרד מהליכוד שווה חמישה מנדטים.

בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות" הגיבה טלי גוטליב: “זה לא יעזור לו. לא ניתן לנתניהו לבטל את הפריימריז. מפלגת הליכוד היא לא מפלגת אין עתיד. בליכוד אנחנו מחויבים לבוחרים ולא לראש המפלגה. יש לי הערכה גדולה לראש הממשלה אבל יש לי הערכה גדולה לא פחות לבוחרי הליכוד. אני מעדיפה חברי כנסת שלא מרכינים ראש ומשננים דפי מסרים כמו במפלגות האופוזיציה אלא מחויבים לאידיאלים וערכים”.