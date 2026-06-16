לאחר היעלמות ממושכת, התראיין מפקד כוח קודס האיראני, איסמעיל קאאני, לראשונה מזה זמן רב לטלוויזיה האיראנית.
בראיון נדיר זה, פנה קאאני ישירות לישראל ולארצות הברית באזהרה חריפה: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות, היא עומדת מול האויב גם בזמנים קשים".
מפקד כוח קודס, שנעדר מאז תחילת המלחמה והופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים, בחר להתייחס במיוחד לחזית הצפונית ולפעילות חזבאללה. "חזבאללה נלחם 104 ימים כתף אל כתף לצד איראן", הצהיר קאאני. "איש אינו יכול לעמוד מול חזבאללה, מה שראיתם ממנו זה קצה הקרחון".
בהמשך דבריו, התייחס קאאני לתקיפה האחרונה בדאחיה שבביירות ולתגובה האמריקאית. "אתמול הם פגעו בדאחיה", אמר מפקד כוח קודס. "האמריקנים ראו שאיראן, מהבכירים המדיניים ועד המפקדים הצבאיים, מתכוננת להגיב. הציוץ של טראמפ הראה כמה הוא רועד מפחד".
לדברי קאאני, התגובה האמריקאית משקפת חולשה ולא כוח. "דבר זה מראה שגם האח שנמצא מאחורי משגרי הטילים וגם האחים שישבו סביב שולחן המשא ומתן, כולם מאותו חומר של התנגדות", הוסיף.
כזכור, קאאני מכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020. כוח קודס אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל חזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן.
היעלמותו הממושכת של קאאני מהזירה הציבורית עוררה בעבר ספקולציות רבות באיראן ומחוצה לה. יש הטוענים כי היעדרותו קשורה לחששות ביטחוניים, בעוד אחרים מייחסים זאת למתיחות פנימית במשטר האיראני.
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