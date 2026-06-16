לאחר היעלמות ממושכת, התראיין מפקד כוח קודס האיראני, איסמעיל קאאני, לראשונה מזה זמן רב לטלוויזיה האיראנית.

בראיון נדיר זה, פנה קאאני ישירות לישראל ולארצות הברית באזהרה חריפה: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות, היא עומדת מול האויב גם בזמנים קשים".

מפקד כוח קודס, שנעדר מאז תחילת המלחמה והופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים, בחר להתייחס במיוחד לחזית הצפונית ולפעילות חזבאללה. "חזבאללה נלחם 104 ימים כתף אל כתף לצד איראן", הצהיר קאאני. "איש אינו יכול לעמוד מול חזבאללה, מה שראיתם ממנו זה קצה הקרחון".