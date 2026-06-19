טראמפ: "אין גבולות לכוח שלי"; "צריכים לשמור על נתניהו שפוי"

טראמפ ונתניהו | ארכיון ( צילום: shutterstock )

הנשיא דונלד טראמפ העניק ראיון בלעדי לאתר החדשות האמריקני "אקסיוס", שחלקים ממנו פורסמו היום (שישי), ובו הוא חושף פרטים מפתיעים על מאחורי הקלעים של המלחמה מול איראן ועל יחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הראיון, שערך העיתונאי מארק קפוטו, כולל אמירות חריגות במיוחד כלפי בעלות ברית ויריבים כאחד.

כשנשאל על יחסיו עם ראש הממשלה, השיב טראמפ כי "ביבי בסדר", אך מיהר להוסיף באמירה חריגה: "היינו צריכים לשמור עליו שפוי". על פי קפוטו, המשתמע מדבריו של הנשיא הוא שנתניהו איבד מעט את עשתונותיו על רקע ההסכמים והמגעים מול איראן. "ישראל אוהבת אותי - הם יעשו מה שאני אומר" בהתייחסו להמשך המערכה באזור, טראמפ התגאה ביכולתו לשלוט במהלכים הצבאיים של ישראל והסביר כי פעל כדי למנוע מישראל לתקוף בלבנון. כשנשאל כיצד הוא מתכוון לאכוף זאת, הפגין הנשיא ביטחון מוחלט והצהיר כי הישראלים יעשו מה שהוא יורה להם, משום ש"ישראל אוהבת אותי". מזעזע: שוטרים התעללו בתלמיד משיעור א' בישיבת גרודנא באר יעקב | מעייריב איצלה כץ | 18.06.26 דיווח: כך נערכים בישראל להתהפכות של טראמפ | ימים דרמטיים לפנינו דניאל הרץ | 18.06.26 בהקשר זה עלתה גם התייחסות ל"דוקטרינת הפסיפס" האיראנית - היערכות מודיעינית וצבאית למכת עריפה אפשרית מצד ארה"ב וישראל, במסגרתה הקימה טהראן רשת חלופית של מנהיגים למקרה של חיסול הצמרת. כזכור, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסר הודעה ראשונה לאחר החתימה על מזכר ההבנות, בה טען כי טראמפ "נקט בכל האמצעים מתוך חולשה".

מוג'תבא חמינאי

"אין גבולות לכוח שלי"

למרות שהמלחמה הסתיימה במזכר הבנות מוגבל בלבד ולא בכניעה ללא תנאי כפי שדרש בתחילתה, טראמפ סירב להכיר בכך שקיימות מגבלות לכוחו. כשנשאל על ידי קפוטו אילו לקחים הפיק לגבי מגבלות הכוח האמריקאי, השיב הנשיא נחרצות: "אין גבולות. עדיין לא למדתי את הלקח הזה".

טראמפ התעקש כי ארה"ב "הביסה אותם לחלוטין מבחינה צבאית" באמצעות מצור ימי הרמטי, ואף טען כי מזכר ההבנות מהווה בפועל "כניעה ללא תנאי". הוא התגאה ביכולת האמריקנית: "מי עוד יכול היה לעשות מצור כזה? עשיתי מצור ימי שאף ספינה אחת לא הצליחה לעבור. כמה ניסו. זה לא נמשך זמן רב".

"זה יכול היה לגרום לשפל עולמי"

הנשיא הודה בראיון כי הסיבה המרכזית לעצירת הלחימה הייתה כלכלית. לדבריו, המשך ההפצצות לשבועיים-שלושה נוספים היה מוביל לסגירת מצרי הורמוז, לעצירת הזרמת הנפט לחודשים ארוכים, ועלול היה לגרור את העולם כולו ל"שפל כלכלי".

טראמפ הסביר: "הדרך היחידה שבה אני יכול להיות קשוח יותר היא אם אכנס לשם עוד שבועיים-שלושה ואמשיך להפציץ אותם. נכון? אבל מה זה נותן לנו? מצרי הורמוז לא יהיה פתוח. לא יהיה לנו נפט במשך חודשים. כל עוד אתה מפיל פצצות, המצר סגור אוטומטית. זה סוג הדבר שיכול לגרום לשפל עולמי".

על פי מקורות, טראמפ הביע בפרטיות חששות כי מאגרי הנפט העולמיים החלו להתרוקן, ומשבר נפט עולמי עלול היה להתרחש אם המצר היה נשאר סגור.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

טענה תמוהה על "חילופי שלטון" באיראן

בנוסף, בראיון שחלקים ממנו שודרו גם ברשת CNN, טראמפ סיפק אמירה תמוהה כשטען כי באיראן התרחשו חילופי שלטון. כשעומת עם העובדה שמדובר באותו משטר בדיוק עם אותם בכירים במשמרות המהפכה, השיב הנשיא כי מאחר ש"חמינאי הבן" החליף את אביו - שחוסל בתקיפה ישראלית-אמריקאית בתחילת המלחמה - מדובר ב"אנשים שונים".

כזכור, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס הכריז על תחילתם של 60 ימי הפסקת האש עם איראן, תוך שהוא תוקף בחריפות את הביקורות בישראל כלפי טראמפ. "המסר שלי לאנשים בממשלה של ביבי שתוקפים את טראמפ - אל תתקפו את המנהיג היחיד בעולם שתומך בכם", אמר ואנס.