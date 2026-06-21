אסון נוסף על הכבישים: גבר כבן 50 נהרג הבוקר (ראשון) בתאונה קטלנית בכביש 20 סמוך למחלף השלום, כאשר אופנוע בו רכב התנגש במשאית. צוותי החירום שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הרוכב במקום, לאחר שסבל מפגיעה רב מערכתית.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקדי החירום בסביבות השעה 06:52, כאשר עוברי אורח דיווחו על רוכב אופנוע שנפגע באורח קשה מרכב כבד. כוחות גדולים של מד"א ואיחוד הצלה מיהרו לזירה, אך מצבו של הפצוע היה קשה ביותר.

זאבי פישמן ויוסף חיים מלוקה, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, תיארו את הסצנה הקשה: "מדובר בתאונה עם מעורבות משאית ואופנוען שסבל מפגיעה רב מערכתית. למרבה הצער נקבע מותו בזירת התאונה, עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

פראמדיקים במד"א עמית שושן ונעמה שניר הוסיפו: "במהלך נסיעה באמבולנס אזרחים צעקו לנו לעזרה וסימנו לנו להגיע, ראינו רוכב אופנוע שוכב על הכביש, גבר כבן 50 מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מרכב. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

התאונה הקטלנית השניה תוך פחות מיממה

התאונה הקטלנית מתרחשת בעקבות אסון דומה שהתרחש אמש (מוצאי שבת) בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה, כאשר צעיר כבן 24 נהרג בהתנגשות בין אופנוע לרכב פרטי. הצעיר פונה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קריטי תוך כדי פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער מותו נקבע בבית החולים.

כוחות המשטרה שהגיעו לזירת התאונה בכביש 20 פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע הטראגי. בשלב זה טרם ברורות הנסיבות המדויקות שהובילו להתנגשות הקטלנית בין האופנוע למשאית.