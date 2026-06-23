אסון נוסף על כבישי ישראל: נער כבן 15 נהרג הלילה (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 40 סמוך לבאר שבע. הרכב בו נסע התהפך לשדה הסמוך לכביש, וצוותי החירום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הנער במקום. במקביל, פונה צעיר בשנות ה-20 שנפצע באורח בינוני לבית החולים.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקדי החירום בסביבות השעה 01:00 בלילה. כוחות גדולים של מד"א וזק"א מיהרו לזירה, שם נחשפה תמונה קשה של רכב שהתהפך לשדה הסמוך לכביש. הנער נמצא במצב אנוש עם חבלות קשות מאוד בגופו.

פרמדיק מד"א איציק ינאי, שהגיע לזירה, תיאר את הסצנה הקשה: "ראינו את הנער כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, הענקנו לצעיר בשנות ה-20 שנפצע באורח בינוני טיפול רפואי ופינינו אותו לבי"ח".

מתנדבי זק"א מרחב נגב - צוות באר שבע הוזעקו למקום ופעלו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה. שמעון זגורי, מפקד זק"א באר שבע, ונוריאל זגורי, קמב"ץ זק"א באר שבע, שטיפלו בזירה, מסרו: "הוזעקנו בשעת לילה מאוחרת לזירת תאונת דרכים קטלנית, בה רכב התהפך לשדה הסמוך לכביש. כשהגענו למקום ראינו נער כבן 15 שנפגע באורח קשה ככה"נ כתוצאה מהתהפכות הרכב, פראמדיקים של מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום. מתנדבי זק"א צוות באר שבע פועלים בזירה בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".