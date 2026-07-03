ארון הקבורה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, הוצג היום (שישי) בבירה טהראן, לקראת מסע ההלוויה הממלכתי שצפוי להתחיל מחר. בטקס המצומצם שנערך סמוך למה שהיה ביתו של חמינאי לפני חיסולו, נכח מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, בהופעה ציבורית ראשונה מאז תחילת מבצע שאגת הארי.

על פני ארונו של המנהיג שחוסל במכת הפתיחה של המלחמה חלפו הבוקר נציגי מדינות שונות, בהן ארמניה, כמו גם ארגוני טרור שפועלים בחסות משמרות המהפכה - בהם גדודי חיזבאללה העיראקיים והחות'ים בתימן. הטקס התקיים בנוכחות בכירי המשטר, כאשר התמונות שהופצו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן חשפו את נוכחותו של וחידי לצד הארון.

מסע ההלוויה יחלוף על פני כמה ערים באיראן ועיראק עד סיומו ב-9 ביולי, אז ייטמן חמינאי בעיר משהד שבצפון-מזרח המדינה. בטקס הסופי יישתתפו נציגי מדינות רבות, בהם ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף, ראש ממשלת ארמניה ניקול פישיניאן, ונציגים רשמיים מרוסיה, סין והודו.

ההלוויה חסרת התקדים תתקיים ארבעה חודשים לאחר מותו של חמינאי במכת הפתיחה של "שאגת הארי". הרשויות באיראן צופות בין 15 ל-20 מיליון משתתפים רק בטהרן למחווה בת שלושה ימים, שנועדה להיות גם מפגן כוח לאחר המלחמה בת כמעט 40 ימים, שבמהלכה חוסלו בכירים רבים במשטר.

השחקן המרכזי יוצא מהצללים

לקראת "מפגן העוצמה", יצא ממחבואו מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, שהפך בחודשים האחרונים לאחד האנשים המשפיעים ביותר במשטר. בתמונות שהפיצו כלי תקשורת ממלכתיים באיראן, נראה וחידי משתתף בישיבה לקראת ההלוויה, ואז גם יושב לצד ארונו אתמול בטקס המצומצם.

מומחים ששוחחו עם סוכנות הידיעות AP, ציינו כי וחידי הפך לשחקן מרכזי בעיצוב עמדתה הנוקשה של איראן במשא ומתן על הסכם קבוע לסיום המלחמה עם ארה"ב. בנוסף, לפי ההערכות הוא חלק מהקליקה הקטנה הנמצאת בקשר ישיר עם המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי - שעדיין מסתתר מעיני הציבור.