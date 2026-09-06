כוס קפה ( צילום: יהודה גליקמן )

מחקר רפואי חדש וחסר תקדים מגלה כי המשקה שמיליוני אנשים ברחבי העולם פותחים איתו את יומם עשוי להיות בעל השפעה מגינה משמעותית על הכבד. לפי ממצאים שפורסמו בכתב העת המדעי Clinical Gastroenterology and Hepatology, קיים קשר ישיר בין צריכת קפה מוגברת לבין בלימת תהליכים הרסניים בכבד והפחתה ניכרת של הסיכון למחלות כבד קטלניות.

המחקר, שנערך באוניברסיטת סידרס-סיני, עקב אחר מאות אלפי משתתפים במשך למעלה מעשור. החוקרים שילבו מעקב ארוך טווח עם סריקות MRI מתקדמות ובדיקות דם מולקולריות על מנת לבחון את הקשר שבין צריכת קפה לבריאות הכבד. ד"ר היונסוק קים, שהוביל את המחקר, מציין כי הממצאים מראים שצריכה של חמש כוסות קפה או יותר ביום מפחיתה את הסיכון לשחמת הכבד ב-32 אחוזים, מצמצמת את הסיכון לסרטן הכבד ב-47 אחוזים, וחותכת ב-42 אחוזים את הסיכון לתמותה ממחלות כבד - בהשוואה לאנשים שאינם צורכים קפה כלל.

תרופות | אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

שחמת הכבד היא מחלה הגורמת להתקשות הכבד ולהרס רקמותיו, והיא נמנית עם המחלות הנפוצות בעולם. המחלה גובה את חייהם של למעלה ממיליון איש מדי שנה ברחבי העולם, ומופיעה כתוצאה מצהבת, רעלים, כבד שומני, שתיית אלכוהול מרובה, בעיות במערכת החיסון או סיבוכים הנובעים מסוכרת.

מחקרים קודמים שנערכו בנושא כבר הצביעו על יתרונות בריאותיים אפשריים של קפה. מחקר שפורסם בעבר בחן נתונים של תשעה מחקרים שונים בקרב 430 אלף משתתפים, ומצא כי שתיית שתי כוסות קפה ביום באופן קבוע הצביעה על ירידה משמעותית בסיכון לשחמת. ככל שעלתה צריכת הקפה, כך פחת הסיכוי לשחמת.

על פי הערכות החוקרים דאז, תוספת של כוס קפה אחת ליום מקטינה ב-22 אחוזים את הסיכון לשחמת. המחקר החדש מחזק ממצאים אלו ומוסיף להם נתונים על השפעה מגינה גם מפני סרטן הכבד ותמותה ממחלות כבד.

יצוין כי למרות שהממצאים מעודדים, חשוב לזכור שצריכת קפה מוגזמת עלולה להיות כרוכה בתופעות לוואי אחרות, ויש להתייעץ עם רופא לגבי הכמות המתאימה לכל אדם בהתאם למצבו הבריאותי.