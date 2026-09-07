משרד הבריאות פרסם היום (יום ב') הנחיות מעודכנות לציבור בעניין הרחצה בכינרת, לאחר שנרשם מקרה של תחלואה באמבה Naegleria fowleri. ההנחיות פורסמו בעקבות הערכת מצב מקצועית שנערכה במשרד.

על פי ההודעה, ההדבקה באמבה יכולה להתרחש אך ורק כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך חורי האף. משרד הבריאות מדגיש כי לא ניתן להידבק באמבה משתיית מים, והמחלה אינה מועברת מאדם לאדם. האמבה נמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון להידבקות עולה ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר.

משרד הבריאות ממליץ למתרחצים בכינרת:

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לצמצם ככל הניתן חדירת מים לאף, ובמידת האפשר להשתמש באטם אף מתאים.

להימנע מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים.

להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ.

להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים באזורים רדודים.

אמבה נדירה ומסוכנת

Naegleria fowleri היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לדלקת חמורה ומהירה של המוח וקרומי המוח.

במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה נדירה ביותר, אולם היא קשה ומסכנת חיים, ושיעור התמותה ממנה גבוה מאוד. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. כאמור, לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה מועברת מאדם לאדם. האמבה מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים, והסיכון עולה ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר.