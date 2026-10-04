חשד לאבולה בישראל: חולה בבידוד לאחר שובו מקונגו

משרד הבריאות מסר היום (יום ראשון) כי התקבל דיווח על חשד למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב לאחרונה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום לאחר חזרתו לארץ.

החולה מאושפז כעת בתנאי בידוד מלא במרכז הרפואי שיבא, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים במחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. הטיפול בו מתבצע בהתאם לנהלים המקצועיים המחמירים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מסוג זה.

משרד הבריאות מדגיש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. תוצאות הבדיקות המעבדתיות צפויות להתקבל עוד היום ולהבהיר את המצב.

במקביל, משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית מלאה לאיתור מגעים רלוונטיים של החולה. הציבור מתבקש לשמור על רוגע: מי שלא יקבל פנייה ישירה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט כל פעולה.

משרד הבריאות מזכיר כי מחלת האבולה אינה מועברת באוויר. ההדבקה מתרחשת אך ורק במגע ישיר עם אדם חולה שמפגין תסמינים, או עם דם, נוזלי גוף והפרשות של חולה.

לצורך בירור החשד מתבצע רצף של בדיקות מעבדה מדויקות, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם.

מאז פרוץ התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, משרד הבריאות עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ומקיים היערכות מערכתית מקיפה להבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי.

במסגרת ההיערכות הופצו הנחיות מקצועיות מפורטות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים הרלוונטיים להתמודדות עם מקרים חשודים. כמו כן, הושלמה הצטיידות באמצעי מיגון מתקדמים ובציוד ייעודי, הוקמו מנגנוני זיהוי מוקדם לנוסעים השבים מאזורי תחלואה, והוקמה מערכת מעבדתית לזיהוי תחלואה באבולה.

משרד הבריאות קורא בתוקף לציבור להימנע מנסיעות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו בפרט, ומנסיעות לא חיוניות למדינה זו בכלל. במקרה של נסיעה הכרחית, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות המפורסמות באתר משרד הבריאות.

נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד השהייה שם, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם משרד הבריאות. חשוב לעדכן כבר בשיחה הטלפונית כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה.

משרד הבריאות מדגיש כי עד כה לא אובחן בישראל אף מקרה מאומת של אבולה. יצוין כי זהו החשד השני למקרה אבולה בישראל בחודשיים האחרונים. באמצע חודש אוגוסט האחרון דיווח משרד הבריאות על חשד נוסף לאדם ששב מקונגו, אך תוצאות הבדיקות יצאו שלילית.