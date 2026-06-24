משרד הבריאות מזהיר: המאכל הפופולארי בכל בית היה בדרך להשמדה - ונגנב

משרד הבריאות מפרסם הערב (רביעי) אזהרה דחופה וחריגה ביותר לציבור, בעקבות חשד לפלילים המסכן באופן ממשי את בריאות הצרכנים. זאת לאחר פעולות פיקוח של שירות המזון במשרד הבריאות, לפני מספר חודשים. הוגשה תלונה למשטרת ישראל.

על פי מידע מבוסס שהגיע למשרד, עלה חשד כבד כי מוצרים של חברת "טחינת הנסיך", שהיו אמורים לעבור השמדה מבוקרת בשל זיהום, נגנבו והופצו מחדש בשווקים.

מדובר במוצרים שעברו הליך ריקול (החזרה יזומה) לפני מספר חודשים, לאחר שבפעולות פיקוח מקיפות של שירות המזון במשרד הבריאות נתגלו בהם ממצאים חיוביים לחיידק הסלמונלה. בעקבות גילוי הגניבה לכאורה, הוגשה תלונה דחופה למשטרת ישראל שפתחה בחקירה.

במשרד הבריאות מבקשים להזהיר את הציבור באופן חד-משמעי מפני רכישה או צריכה של מוצרי טחינת הנסיך מכל תאריכי התפוגה החל מ-13/7/2027 ועד ל-6/11/2027 כולל.

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להלן רשימת המותגים והאריזות שקיים לגביהם חשש שהגיעו למדפים:

אל אמיר: באריזות 450 גרם, 900 גרם ו-17 ק"ג.

טעמן: באריזת 450 גרם (טחינה טהורה וטחינה מלאה).

רמי לוי: באריזת 500 גרם (טהורה ומלאה) ובאריזת 1 ק"ג (טהור).

הנסיך: טהור באריזות 450 גרם ו-17 ק"ג, וכן הנסיך מלאה באריזת 450 גרם.

KAPRI: באריזות 450 גרם ו-900 גרם.

גרגיר הזהב: באריזת 500 גרם.

הציבור הרחב מתבקש לבדוק את האריזות שברשותו ובכל מקרה לא לצרוך את המוצרים הללו.