בעקבות ההודעה על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק תשעה חטופים, שורדי השבי שהוחזקו בידיו מביעים שמחה רבה. לירי אלבג, אביבה וקית' סיגל, וצביקה מור, אביו של איתן מור, פרסמו הודעות ברכה.

דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה את המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל החזיק בשבי את החטופים זיו וגלי ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, עמרי מירן, קית' סיגל ואלון אהל.

"כשחדשות טובות כאלו מגיעות, אי אפשר להסתיר את החיוך", כתבה אלבג ברשת. "איזה סגירת מעגל מטורפת! המחבל שהחזיק באגם ובי במשך כמעט שנה - חוסל! יש לי כל כך הרבה מה לספר עליו".

"אני יכולה להרחיב שעות על הסבל שהוא העביר אותנו. אבל וואלה היום לא בא לי לתת לו אפילו עוד מילה. רק לחייך חיוך ענק ולמסור לו - תירקב בגיהנום. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו", הוסיפה.

אביבה וקית' סיגל, שנחטפו מביתם שבכפר עזה ב-7 באוקטובר, הגיבו אף הם: "טוב שהוא חוסל ויותר אינו מהווה איום. ברגעים כמו זה אנחנו חושבים על אנשי כוחות הביטחון, אתם ההוכחה שגם אחרי המשברים הקשים ביותר אנחנו ממשיכים לקום ולהבטיח שעם ישראל ימשיך להתקיים ולצמוח".

צביקה מור, אביו של איתן מור, אמר כי "שמחים על כך שהצדק נעשה ושמחים על כך שהמחבל הארור הזה לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים".