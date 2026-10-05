היחידה הארצית לניהול ספרים ברשות המסים ערכה באחרונה מבצעי ביקורות נרחבים באזור הצפון והשרון, לבדיקת רמת הציות להוראות ניהול ספרים, רישום הכנסות והחוק לצמצום השימוש במזומן. התוצאות שהתגלו מעידות על היקף נרחב של אי רישום הכנסות והפרות חוק.

במסגרת המבצעים נבדקו 161 עסקים, מתוכם 93 עסקים – כ-57% – לא רשמו הכנסות כלל. בנוסף התגלו מקרים רבים של הפרות חוק צמצום השימוש במזומן. המבצעים נערכו, בין היתר, בטבריה, כרמיאל, רמת הגולן, עפולה, נצרת והסביבה, נתניה, חיפה ויישובים נוספים באזור.

במסגרת הפעילות בוצעו קניות ביקורת ותצפיות מקדימות, ונבדקו עסקים ממגוון תחומי הפעילות. במבצע שנערך בחיפה והסביבה בוצעו ביקורות בשווקים, ונמצאו אי רישום הכנסות במרבית הדוכנים, התנהלות שלא לפי ההוראות, שימוש בהקלות ניהול ספרים שלא אושרו וכן הפרות של חוק צמצום השימוש במזומן.

באחד המקרים, במסגרת ביקורת בטייבה, נבדק סיטונאי המפרסם את עסקו באמצעות אפליקציית "טיקטוק". הבדיקה העלתה כי הסיטונאי לא דיווח על הכנסות בהיקף של עשרות אלפי שקלים. במבצע באזור סחנין והסביבה, ב-90% מהביקורות נמצא אי רישום הכנסות ו/או אי ניהול ספרים.

באטליז בעראבה ביצעו המבקרים קניית ביקורת מספר ימים לפני המבצע. ביום המבצע הגיעו המבקרים פעם נוספת לאטליז וגילו כי בעל העסק לא רשם במערכת את הקנייה שבוצעה קודם לכן. בתגובה טען בעל העסק: "לא קניתם ממני, רק היום פתחתי את העסק."

במקרה נוסף, בחנות הלבשה באזור בוצעה קניית ביקורת שלא נרשמה בספרי העסק. בעל העסק טען בתגובה: "אני חדש בעניין ואיני מבין בזה." במקרה נוסף הגיעו המבקרים למוסך ברמת הגולן וגילו אי רישום הכנסות על סך 136,000 ש"ח שהתקבלו מלקוחות שונים. כאשר נשאל בעל העסק על ההכנסות שלא נרשמו, טען כי "ישנם חובות לעסק."

במבצע שנערך בנתניה והסביבה, ביותר מ-60% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות שהתקבלו, בין היתר באמצעות העברות בנקאיות, אפליקציות תשלום ומזומן. היחידה הארצית לניהול ספרים מסרה כי תמשיך לפעול בכל מקום וזמן כדי לאכוף את הוראות החוק באופן שוטף ובמבצעים, כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד ההון השחור ומעלימי מס.

הפעילות מתבצעת במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת, ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.