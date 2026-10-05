ארבעה בחורי ישיבה נפצעו מפיצוץ גזייה בחוף צינברי

ארבעה בחורי ישיבה בני 18 ו-19 נפצעו הבוקר (שני) באורח בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ גזייה במהלך שהותם בחוף צינברי בטבריה.

כוחות ההצלה הוזעקו לחוף בעקבות דיווח על פיצוץ ונפגעים. כונני ארגון הצלה יחד עם צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לבחור כבן 19 שסבל מחבלות בגפיים והוגדר במצב בינוני, ולשלושה בחורים נוספים שנפגעו מכוויות בגופם והוגדרו במצב קל.

הבחורים פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה ובמרכז הרפואי צפון-פוריה.

חובשי הצלה אוריאל ניסים דדון ומתנאל אצלן דיווחו: "כשהגענו למקום, מצאנו מספר נפגעים עם כוויות בגופם לאחר שנפגעו כתוצאה מפיצוץ גזייה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני לצעיר בן 19 שסבל מכוויות דרגה ב' בגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה".

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"כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים נוספים עם כוויות בדרגה א' בגופם, והם פונו במצב קל להמשך טיפול במרכז הרפואי צפון-פוריה".