נתניהו: "האמריקאים לא הפתיעו אותנו בהחלטה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הערב (רביעי) בהסבר מפורט על החלטת ארה"ב להשעות את התקיפות באיראן, תוך שהוא מבהיר כי ההחלטה תואמה מראש עם ישראל ולא הגיעה כהפתעה. בדבריו, ציין נתניהו כי מצב מאזן הכוחות השתנה באופן דרמטי לטובת ישראל.

"האמריקאים לא הפתיעו אותנו בהחלטה שלהם. הפסקת האש הייתה בתיאום מלא עם ישראל", הבהיר ראש הממשלה. "מי שבוחר להתעלם מעוצמת השותפות הזאת בינינו לבין האמריקאים וביני לבין הנשיא פשוט מתעלם מן האמת".

"איראן חלשה מאי פעם"

נתניהו הציג תמונת מצב אופטימית לגבי מצבה של איראן מול ישראל. "השגנו הישגים שהיו עד לא מזמן דמיוניים. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם", אמר ראש הממשלה בנימוקיו להחלטה.

על פי דבריו, ישראל עומדת בפני שני מסלולים אפשריים להשגת יעדיה: "יש לנו עוד יעדים להשיג ונשיג אותם או במו"מ או בחידוש הלחימה. האצבע על ההדק", הבהיר נתניהו, תוך שהוא משאיר את כל האפשרויות פתוחות.

הצהרת ראש הממשלה, שרטטה את היקף הפגיעה חסרת התקדים בלב משטר האייתוללות:

ריסוק חלום הגרעין: נתניהו חשף כי הפעילות המבצעית בשבועות האחרונים הסיגה את תוכנית הגרעין האיראנית שנים רבות לאחור. "השמדנו תשתיות גרעין וחיסלנו מדעני גרעין שהצטרפו לרשימת המחוסלים הקודמת", הצהיר. הוא הציב קו אדום ברור: "החומר המועשר ייצא מאיראן – בהסכמה או בחידוש לחימה".

חיסול מערך הטילים: לדברי ראש הממשלה, מערך ייצור הטילים של איראן הושמד כמעט כליל. "מה שהם יורים עכשיו אלו רק טילים ישנים שנשארו במחסנים", אמר נתניהו, כשהוא מדגיש את עליונותה הטכנולוגית והמבצעית של ישראל שהרקיעה שחקים בעיני העולם.

הברית עם ארה"ב: נתניהו הקדיש חלק נכבד מדבריו לשותפות עם הממשל האמריקני, אותה הגדיר כחסרת תקדים. "שותפות כזו לא הייתה מעולם. מי שמתעלם ממנה – מתעלם מהאמת", ציין, כשהוא רומז לתיאום ההדוק שאפשר את המבצעים הגדולים ביותר שנראו באזור.

התחייבות למצור ימי וללבנון: ראש הממשלה אישר כי במסגרת ההבנות איראן התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז ולנצור את האש בלבנון, אך הבהיר כי ישראל נשארת עם אצבע על ההדק.