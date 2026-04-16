תיעוד דרמטי מלבנון: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה שהתחבאו בשיחים 

כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והסרת איומים על כוחות צה"ל.

במהלך הפעילות האחרונה, יחידת האיסוף 869 זיהתה שני ניסיונות של חוליות מחבלים לממש מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים במרחב. דובר צה"ל מסר כי המחבלים חוסלו בתקיפה משולבת שכללה רחפן ותקיפה משותפת עם חיל האוויר. הפעולה המדויקת מנעה איום ממשי על חיי הלוחמים הפועלים בשטח, כאשר הזיהוי המוקדם של יחידת האיסוף אפשר תגובה מהירה ויעילה.

מחסן נשק תת-קרקעי נחשף

במקביל לחיסול המחבלים, הכוחות איתרו במהלך סריקות במרחב אמצעי לחימה רבים שהוסתרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בין הממצאים: נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', רקטות נגד טנק, מטולי RPG ומחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי שהכיל פצצות מרגמה.

הפעילות של חטיבה 769 מתקיימת במקביל לפעילות מבצעית נרחבת של כוחות נוספים בדרום לבנון. חיל האוויר תקף בימים האחרונים כ-150 מטרות של חיזבאללה, כאשר הושמדו משגרי רקטות, רחפנים, מפקדות ועמדות נגד טנק.

יצוין כי הפעילות המבצעית נמשכת על רקע מאמצים דיפלומטיים להארכת הפסקת האש. בימים האחרונים נפצעו חמישה לוחמים מירי רקטי בדרום לבנון, כאשר אחד מהם במצב קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

הכוחות ממשיכים בפעילות ממוקדת להסרת איומים ולפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה, תוך שמירה על חיי הלוחמים ומניעת פגיעה באזרחים. דובר צה"ל מסר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול בהתאם להנחיות הדרג המדיני להסרת כל איום על מדינת ישראל".