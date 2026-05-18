משטרה צבאית ( צילום: דו"צ | תמונה פותחת: רונן שטלצר )

יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף הגיב הערב (שני) בחריפות להנחיית מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, לפיה שוטרי סיור יעכבו כל עריק שייתקלו בו ויעבירו אותו למשטרה הצבאית. "זהו צעד פופוליסטי ומסוכן", מסר גולדקנופף, "המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה".

כזכור, מפכ"ל המשטרה הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה הצבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול". ההנחיה מהווה שינוי דרמטי במדיניות, שכן עד כה המשטרה נמנעה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. "משטרה הופכת לכלי ניגוח פוליטי" בתגובתו, טען יו"ר יהדות התורה כי "בעת שבה מדינת ישראל מתמודדת עם עלייה חדה בפשיעה וירידה בביטחון האישי, נראה שמשטרת ישראל בוחרת להפוך לכלי ניגוח פוליטי ולהפנות את משאביה לרדיפת בני הישיבות, במקום להשיב את המשילות לרחובות". ניצל בנס: הוכש מנחש ארסי קטלני; כך הרופאים הצילו את חייו ברגע האחרון דוד הכהן | 18:49 ליברמן: 'עמאר יהיה שר הביטחון הלאומי הבא' דוד קליין | 14:14 גולדקנופף הוסיף והבהיר: "הפיכת שוטרי סיור לגורמי אכיפה צבאיים נגד אברכים שתורתם אומנותם היא צעד חסר אחריות. שום מדיניות כוחנית או הליכי אכיפה בשטח לא ירפו את ידינו, ולומדי התורה ימשיכו להחזיק את העולם בתלמודם".

לימוד תורה בהיכל ישיבת עטרת שלמה ( צילום: Shlomi Cohen/Flash90 )

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב: "עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תהומות, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי תורה ולו תהיה על זה תפארתו".

רקע: שינוי דרמטי במדיניות

על פי ההנחיה החדשה, בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב עד להגעת נציג מצ"ח, שנדרש להגיע תוך 30 דקות מרגע הדיווח. במידה ולא יגיע נציג המשטרה הצבאית, העריק ישוחרר ויימסר לו זימון לסור למשטרה הצבאית.

המשמעות המעשית של ההנחיה היא שעשרות אלפי בחורי ישיבות המוגדרים כ"עריקים", בכל פעם ששוטרים נתקלים בהם, יעוכבו בידי המשטרה - עד להגעת משטרה צבאית. יצוין כי עד כה, הפעילות לגיוס חרדים הוקפאה בזמן המלחמה עם איראן, ובחודש שעבר מסרו גורמים בצה"ל כי אין פעילות אכיפה יזומה נגד עריקים.

הפגנות הפלג הירושלמי ( צילום: רונן שטלצר )

רקע נוסף: ניסיונות מעצר כושלים

בימים האחרונים נרשמו מספר ניסיונות מעצר כושלים של תלמידי ישיבות. רק לפני ימים ספורים, כוחות המשטרה הצבאית הגיעו באישון לילה לביתו של תלמיד ישיבה בהוד השרון, אך עשרות מפגינים שהוזעקו למקום הקיפו את הבית ומנעו את המעצר. המקרה מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות מעצר כושלים, המעידים על הקושי הרב של רשויות האכיפה ליישם את החלטות בג"ץ בשטח.

כזכור, מערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' פועלת כמערכת התרעה ארצית המסייעת לתלמידי ישיבות במקרים כאלה, וקוראת לציבור להגיע למקום בו מתבצע ניסיון מעצר. בשבוע שעבר התקיימו גם הפגנות מחאה נרחבות בצומת גבעת שמואל בעקבות מעצרים.

הפגנות הפלג הירושלמי השבוע ( צילום: רונן שטלצר )

המשבר הפוליטי ממשיך

התגובה של גולדקנופף מגיעה על רקע משבר חריף בסיעת דגל התורה בנוגע לחוק הגיוס. בכירים בסיעה הבהירו השבוע כי "זה סופי - לא יהיה חוק גיוס בקדנציה הנוכחית", ויו"ר הסיעה חבר הכנסת משה גפני מסרב לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בש"ס מבהירים כי כל המהלכים מתואמים יחד עם דגל התורה, וכי "זו דרישה משותפת - או חוק או הקדמת בחירות".

גולדקנופף טען בריאיון שפורסם לאחרונה כי "קיבלנו הבטחה, קיבלנו חתימה, קיבלנו הבטחות מפה עד אמריקה", אך למרות זאת "אנחנו עומדים היום בכנס הקיץ האחרון ועדיין אנחנו לפני חוק הגיוס". לדבריו, נתניהו הבטיח בתחילת המושב כי יש לו שתי משימות מרכזיות: "אחד זה חיסול הגרעין באיראן והדבר השני זה חוק הגיוס".