היועמ"שית הורתה: משרד החינוך ייערך לשלילת ההנחות בצהרונים למחויבי גיוס

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, עדכנה את בג"ץ כי הנחתה את משרד החינוך להיערך לשלילת ההנחות בצהרונים למחויבי גיוס החל משנת הלימודים תשפ"ז, 2026/27. עם זאת, בשל לוח הזמנים הקצר, לא תחול שלילת ההנחות במסגרת תוכנית בתי הספר של החופש הגדול.

לצד זאת ציינה היועמ"שית כי שרת התחבורה, מירי רגב, מעכבת את ביטול ההנחות בתחבורה הציבורית למחויבי גיוס. עוד נכתב כי הממשלה לא העבירה את סמכויות הארנונה לראש הממשלה, מה שמונע בשלב זה את ביטול ההנחות בתחום זה.

העדכון הוגש במסגרת המשך הדיון בעתירות העוסקות באכיפת חובת הגיוס. היועמ"שית הזכירה כי בנובמבר 2025 קבע בג"ץ שעל המדינה לנקוט צעדי אכיפה אפקטיביים נגד מחויבי גיוס שלא התייצבו לשירות, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי-כלכלי, ולגבש מדיניות שוויונית ומידתית. לאחר שלטענת העותרות הממשלה לא יישמה את פסק הדין, הוגשה בקשה לביזיון בית המשפט.

עוד צוין כי בעקבות החלטות בג"ץ כבר נקבע כי מחויבי גיוס לא יוכלו להשתתף בהגרלות "דירה בהנחה", ונבחנת גם שלילת ההטבה ממי שנמצאים ברשימות ההמתנה מהגרלות קודמות. במקביל הודיע משרד העבודה כי ירחיב את שלילת ההנחות במעונות היום ובצהרונים שבאחריותו, בעוד שמשרד החינוך נדרש כעת להיערך ליישום המהלך גם בצהרוני "ניצנים", הפועלים בעיקר ביישובים שבהם מתגוררת האוכלוסייה החרדית.

בעדכון נכללו גם נתוני הגיוס המעודכנים. לפי הנתונים, בשנות הגיוס 2024 ו-2025 הוצאו כ-80 אלף צווי התייצבות למועמדים חרדים לשירות. מתוך כלל הצווים התייצבו כ-8,000 מועמדים, ו-2,900 מהם גויסו בפועל. עוד נמסר כי כיום יש כ-92 אלף מחויבי גיוס, או מועמדים הנמצאים בהליכי הכרזה כמי שלא התייצבו לשירות, כאשר כ-80% מהם משתייכים לציבור החרדי.

היועמ"שית הדגישה כי "ההשתמטות בקרב הציבור הכללי היא תופעה מצומצמת ביותר", והוסיפה כי מחויבי הגיוס שאינם חרדים הם בעיקר הצטברות של מקרים לאורך עשרות שנים, ולא תופעה רחבת היקף.

עוד עולה מהעדכון כי מראשית שנת 2026 ועד 14 ביוני הוגשו 294 כתבי אישום נגד מחויבי גיוס שהוכרזו כמי שלא התייצבו לשירות, מהם 32 נגד בני הציבור החרדי. בנוסף, בין אוגוסט 2025 למאי 2026 נשפטו בדין משמעתי 1,136 מחויבי גיוס, מתוכם 424 בני הציבור החרדי.