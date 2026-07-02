סוף למלחמה התחבורתית בבני ברק? מאחורי הקלעים של הפגישה הדרמטית

לאחר שבועות של עימותים פומביים, חילופי האשמות חריפים ומשבר סביב מערך התחבורה הציבורית בבני ברק, נראה כי משרד התחבורה ועיריית בני ברק יוצאים לדרך חדשה.

בפגישת עבודה שהתקיימה אתמול, יום רביעי, בלשכת ראש העיר חנוך זייברט, בהשתתפות מנכ”ל משרד התחבורה משה בן זקן, סוכמו שורת צעדים לקידום פתרונות התחבורה בעיר. בפגישה השתתפו גם סגן ראש העיר והממונה על התחבורה מיכאל קקון, סגן ראש העיר יהושע מנדל, מרדכי בבצ’יק ובכירים נוספים ממשרד התחבורה ומהעירייה.

בין ההבנות שהושגו: הקמת צוות משותף של משרד התחבורה והעירייה שיגבש תוכנית חדשה לתחבורה הבין־עירונית בעיר, קידום מואץ של מסופי תחבורה ציבורית, בחינת הפעלת קווים מהירים לשכונות הצפון והסרת חסמים מול חברות התשתית של משרד התחבורה, ובהן נתיבי איילון.

מדובר בתפנית משמעותית לאחר שבשבועות האחרונים החריף העימות בין הצדדים. רק בשבוע שעבר הפיצה עיריית בני ברק סרטון חריף נגד משרד התחבורה, שזכה לתפוצה רחבה בקבוצות הוואטסאפ בעיר. קודם לכן אמר סגן ראש העיר והממונה על התחבורה, מיכאל קקון, כי “אין רצון בצד השני לקדם פתרונות, ולכן נאלצנו להוציא את הוויכוח החוצה”.

כזכור, ב”בבלי” נחשף תיעוד בלעדי שבו תקף ראש העיר חנוך זייברט בחריפות את משרד התחבורה, ובהמשך חשפנו את חילופי ההאשמות החריפים בין הצדדים סביב קווי התחבורה הציבורית, סוגיית התחנה המרכזית והנת”צים.

עוד חשפנו כי בעקבות הפרסומים והסערה הציבורית, הנחה מנכ”ל משרד התחבורה משה בן זקן לקיים פגישה דחופה עם בכירי עיריית בני ברק. לפני כשבועיים דיווחנו לראשונה על הפגישה המתוכננת - והיום היא הסתיימה בהבנות רשמיות בין הצדדים.

רק בתחילת השבוע דווח ב”בבלי” כי שבעה קווי אוטובוס מרכזיים ישובו לפעול ברחוב חזון איש, וכעת נראה כי שני הצדדים מבקשים להמשיך את שיתוף הפעולה ולקדם שורת פתרונות תחבורתיים רחבים יותר, שעשויים לשנות את מערך התחבורה הציבורית בבני ברק בשנים הקרובות.