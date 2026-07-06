בן גביר חגג: השב"כ נכנס למאבק בפשיעה הערבית עם תקציב עצום 

לאחר מאבק ממושך שהובילו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשרה לשוויון חברתי מאי גולן להכנסת השב"כ למאבק בפשיעה הערבית, הודיע הערב (שני) מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי השב"כ יקבל תקציב ייעודי של חצי מיליארד ש"ח לטובת העניין.

התקציב יובא ממספר משרדי ממשלה, באמצעות הסטת תקציב מהחלטה 550 - ההחלטה שהובאה בממשלה הקודמת בה הועברו כספים למנסור עבאס.

סך התקציב לשב"כ והמשטרה יעמוד על 567 מיליון ש"ח. הממשלה צפויה לאשר את ההחלטה בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר כי מדובר ב"בשורה אדירה לאזרחי ישראל". לדבריו, "אחרי שראש השב"כ הקודם הכושל רונן בר עמד על הרגליים האחוריות כדי למנוע את כניסת השב"כ לטיפול בפשיעה הערבית, ראש השב"כ החדש המצוין דוד זיני נרתם לעניין".

גולן הודיעה כי ״במקום להזרים עוד כספים ללא בקרה, אנחנו מפנים את המשאבים למלחמה אמיתית בארגוני הפשיעה ובהשבת הביטחון לאזרחי ישראל, יחד עם השב״כ בראשות דוד זיני ומשטרת ישראל - כדי להוביל מאבק חסר פשרות נגד ארגוני הפשיעה והטרור הרצחניים במגזר הערבי״.