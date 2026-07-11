חבר הכנסת דן אילוז הודיע כי לא יתמודד בפריימריז של מפלגת הליכוד לקראת הבחירות הקרובות. ההחלטה מגיעה לאחר שאילוז הפך לאחד הקולות הבולטים והעקביים ביותר במפלגה נגד הקו בנושאי דת ומדינה, ובמיוחד נגד חוק הפטור מגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.

פרישתו של אילוז מצטרפת לעזיבתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין בשבוע שעבר, ובמערכת הפוליטית מבינים את המסר: הליכוד סוגר את השורות. עם עזיבתם של השניים, נמחק למעשה הקול האחרון והמשמעותי בתוך סיעת הליכוד שהעז להתנגד בגלוי לחוקים השנויים במחלוקת.

מהפטור מגיוס ועד הוויכוחים בוועדות

לאורך הקדנציה האחרונה, אילוז הפך ל"ילד הרע" של הקואליציה. הוא התייצב בעקביות נגד חוק הפטור מגיוס, חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה – צעדים שהציבו אותו בחיכוך תמידי עם הנהגת מפלגתו ועם הסיעות החרדיות.

הפיצוץ הסופי התרחש ככל הנראה רק לפני ימים אחדים, בוויכוח סוער ובלתי נשכח בוועדת הכנסת. אילוז נכנס לעימות חזיתי מול יו"ר הקואליציה אופיר כץ סביב חוק יסוד לימוד תורה, ויכוח שהבהיר לכולם: הדרך של אילוז ושל הנהגת הליכוד כבר מזמן לא הולכת באותו המסלול.

במהלך ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, אילוז הצביע נגד החוק למרות שהוחלט להסיר ממנו את הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל. לדבריו: "ה'ריכוך' בחוק יסוד לימוד התורה הוא פשוט עבודה בעיניים, שכן היעד היחיד של החוק נותר מניעת התניית הטבות בגיוס".

בעקבות הצבעתו, פרצה מהומה במליאה כאשר חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול מש"ס התקרבו למקומו וצעקו לעברו: "תתבייש לך! חוצפן! איזה חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך".

"לא אתן צ'ק פתוח לחרדים"

אילוז התייחס להחלטתו בריאיון שהעניק לאחר ההודעה, ומסר: "לא הבנתי את הדרך ברפורמה המשפטית". הוא הבהיר כי ישאר בכנסת עד תום הקדנציה הנוכחית, ואמר בנחרצות: "אני לא מתכוון לתת מתנות למי שמנסה להעביר בשבועות הקרובים את חוק מעצר עריקים וחוק לימוד התורה".

עוד הוסיף אילוז: "לא יכול להיות מצב שמפלגה שאני חלק ממנה תשלים ל-61 לצד זה או אחר". הוא ציין כי יקדיש את התקופה הקרובה ליצירת מצב בו "יש חמש רשימות שרצות במקביל. רק כוח עצמאי שיקבע שהממשלה תהיה רחבה וציונית - יוכל באמת לגרום לדבר הזה לקרות".