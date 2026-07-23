שריפת ענק פרצה סמוך לאלון מורה: מטוסים הוזנקו לסייע בכיבוי

לוחמי אש ממרחב שומרון פועלים בשעה זו (חמישי) בשריפה נרחבת שפרצה בחוות דרך אברהם, סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון. הצוותים מדווחים על קו אש משמעותי המתפשט בשטח, כאשר תנאי השטח מקשים על מאמצי הכיבוי.

בעקבות הערכת מצב שנערכה במקום, הוחלט על הזנקת זוג מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" לסייע בפעולות הכיבוי. ההחלטה התקבלה לאחר ניתוח תנאי השטח ומזג האוויר, ובשל הקשיים בגישה הקרקעית אל כל מוקדי השריפה.

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז יו"ש נמסר: "לוחמי אש ממרחב שומרון בסיוע זוג מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד' פועלים בשעה זו בשריפה בחוות דרך אברהם סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון".

הצוותים הפועלים בזירה מדווחים על קו אש נרחב, ועל קשיים משמעותיים בגישה מהקרקע לכל מוקדי השריפה. תנאי השטח המאתגרים מחייבים שימוש במטוסי הכיבוי האוויריים לצד הפעילות הקרקעית.

אזור אלון מורה והסביבה חווים בתקופה האחרונה מספר אירועי שריפה, חלקם בשל תנאי מזג האוויר החמים והיבשים. רק לפני מספר חודשים התמודדו כוחות הכיבוי עם שריפת ענק סמוך להר ברכה וגבעת רונן, שם הוזנקו גם כן מטוסי כיבוי לסייע בבלימת הלהבות.