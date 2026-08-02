( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים קשה שאירעה היום (יום ראשון) בשעות אחר הצהריים בכביש 98 שברמת הגולן, באזור צומת אפיק, הסתיימה בטרגדיה: גבר כבן 35 נהרג במקום, ותשעה אנשים נוספים נפצעו ברמות חומרה שונות.

הדיווח הראשון על ההתנגשות החזיתית בין שני כלי רכב התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 15:32, וכוחות הצלה רבים הוזנקו לזירה. עם הגעתם, נחשף בפני הצוותים הרפואיים מחזה קשה: אחד מכלי הרכב הפרטיים נדחק מעוצמת ההתנגשות אל שולי הכביש, כשהוא מעוך כליל ונבלע בתוך הצמחייה. החלק הקדמי של הרכב נהרס לחלוטין, מכסה המנוע נתלש, השמשה הקדמית התנפצה וכריות האוויר נפרסו. בסמוך לשרידי הרכב פרסו כוחות ההצלה ציוד רפואי רב לטיפול בפצועים.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

בתוך הרכב ההרוס איתרו צוותי מד"א ואיחוד הצלה את הגבר כבן 35 כשהוא מחוסר הכרה, ללא סימני חיים, לאחר שספג פגיעות קשות ביותר בכל חלקי גופו. לאחר בדיקות רפואיות שנערכו בשטח, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום. כביש 1: משאית התהפכה בשער הגיא, מספר פצועים במקום | תיעוד קובי רוזן | 27.07.26 במקביל, העניקו כוחות ההצלה טיפול רפואי לתשעה נפגעים נוספים: גבר כבן 30 שנפצע באורח בינוני וסבל מחבלות בגפיים, ושמונה נוספים שנפצעו באורח קל. כלל הפצועים פונו במצב יציב למרכז הרפואי פוריה להמשך טיפול. ישראל הורביץ, חובש בכיר ונהג אמבולנס באיחוד הצלה, והחובשים דוד מלאכי ובני חודורבסקי מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ומיניבוס. למרבה הצער ברכב אותר אחד הנוסעים ללא רוח חיים. כמו כן הענקנו סיוע ראשוני בזירת התאונה לנפגע כבן 30 שנפצע בינוני, ולחמישה ילדים (בגילאי 5 - 10) שמצבם מוגדר קל. עומסי תנועה נוצרו עקב אופי התאונה".

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פרמדיקית מד"א טל טבצניק והחובשים שלומי בוקסר וגדי אלי תיארו את הדקות הראשונות בזירה וסיפרו כי מדובר היה בתאונה קשה ביותר. לדבריהם, הם זיהו מיד את הנפגע הלכוד כשהוא עם חבלות קשות מאוד, ולא נותר להם אלא לקבוע את מותו, תוך שהם מרכזים מאמצים בפינוי מהיר של שאר המעורבים במצב יציב לבית החולים.

צוותי כיבוי מתחנת גליל-גולן הגיעו לזירה וחילצו באמצעות ציוד הידראולי את הנפגע שמותו נקבע. מפקד האירוע, להב אמל בטחיש, מסר: "לוחמי האש פעלו בזירה קשה ומורכבת לחילוץ הלכוד באמצעות ציוד הידראולי ולהעבירו לגורמים הרפואה. לוחמי-האש פעלו לסריקות אחר נפגעים נוספים ולזיכוי הזירה".

בוחני התנועה של משטרת ישראל הגיעו למקום והחלו בחקירת נסיבות התאונה ואיסוף ממצאים. כביש 98 נחסם לתנועה באזור הצומת לפרק זמן ממושך לצורך טיפול בנפגעים, פינוי שרידי כלי הרכב וביצוע פעולות החקירה.