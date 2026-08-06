אירוע מסוכן התרחש היום (יום ה') אחר הצהריים, כאשר אם ובנה תושבי המועצה האזורית שומרון נקלעו בשוגג לתוך העיר הפלסטינית ג'נין בעקבות טעות באפליקציית הניווט, ונחשפו לסכנת חיים ממשית.

השניים יצאו מביתם לכיוון עפולה לצורך מפגש עם חברים, כאשר אפליקציית הניווט הכוונה אותם ללא אזהרה מוקדמת אל תוך שטח A – אזור האסור לכניסת ישראלים על פי חוק ומסוכן ביותר.

רק כשהרכב נתקע בפקק תנועה במרכז העיר הבינו השניים שנכנסו לאזור מסוכן. כאשר התנועה החלה לזרום, זיהו עשרות מקומיים את לוחית הרישוי הישראלית, ותוך רגעים ספורים החלה התקהלות אלימה סביב הרכב. המון פלסטיני החל להשליך אבנים, בלוקים ולבנים לעבר הרכב מטווח קצר, ניסה לחסום את דרכו באופן פיזי ואף ניסה לפתוח את דלתות המכונית. כתוצאה מהתקיפה נגרם נזק ניכר לרכב, ובכלל זה נופץ החלון האחורי.

בשעת הסכנה גילתה האם נוכחות רוח והתקשרה מיד למוקד הביטחון של המועצה האזורית שומרון. המוקדניות נשארו איתה על הקו באופן רצוף, הרגיעו אותה והכוונו אותה בזמן אמת כיצד לנווט ברחובות העיר ולהתרחק מאזורי הסכנה.

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האם האיצה בכל עוצמה והצליחה להשתחרר מהפורעים ולצאת מתחומי ג'נין. השניים המשיכו בנסיעה מהירה עד למעבר גלבוע (ג'למה), שם המתינו להם כוחות ביטחון ורפואה. השניים יצאו מהאירוע ללא פגיעה גופנית.

מיד לאחר קבלת הדיווח והגעת האזרחים לנקודת המפגש, נכנסו כוחות מיוחדים ולוחמי צה"ל לפעילות מבצעית בג'נין. הכוחות הגיעו לזירת התקיפה, סגרו חנויות ובתי עסק באזור וביצעו תחקורים ומעצרים של חשודים במעורבות באירוע.

דובר צה"ל מסר כי הכוחות פועלים במרחב למעצר מבוקשים. במערכת הביטחון הדגישו כי הכניסה לשטחי A האסורים מהווה סכנה מיידית לישראלים ועבירה פלילית.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שוחח עם האם ושיבח את תושייתה ותפקודה תחת לחץ שהצילו את חייה ואת חיי בנה. דגן מתח ביקורת על הרשות הפלסטינית והדגיש כי מדובר בניסיון לינץ' הנובע מהסתה. דגן קרא לדרג המדיני ולצה"ל להעמיק את הפעילות המבצעית נגד תשתיות הטרור לא רק במחנות הפליטים אלא בכלל הערים הפלסטיניות, על מנת ליצור הרתעה ולמנוע אירועים דומים בעתיד.