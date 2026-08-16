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משטרת ירושלים ממשיכה בפעילות אכיפה נחושה כנגד נהיגה מסוכנת ומטרדי רעש המפריעים לתושבים. בסוף השבוע האחרון יצאו שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים למבצע אכיפה מתוכנן בשעות הלילה ברחבי גזרת התחנה, במטרה לאתר נהגים המסכנים את הציבור ולאכוף עבירות תנועה חמורות.

במהלך הפעילות בדקו השוטרים 58 כלי רכב, מתוכם 18 אופנועים וכלים דו-גלגליים, ורשמו עשרות דוחות אכיפה. דגש מיוחד הושם על שינויים בלתי חוקיים ברכבים הגורמים לרעש חריג ופוגעים בשקט הציבורי – 8 דוחות נרשמו בגין מטרדי רעש ושינויים מבניים בכלי רכב. במקרה בולט אחד עוכב רוכב אופנוע לחקירה לאחר שהתברר כי אינו מורשה כלל לנהוג בסוג הדו-גלגלי שבו השתמש. לאחר שימוע, הוחלט על השבתת האופנוע וגרירתו לתקופה של 60 ימים, והרוכב זומן לדין. במקרה חמור נוסף נתפס נהג רכב במכשיר המדד המשטרתי כשהוא נוסע במהירות של 123 קמ"ש בתוך תחומי הגזרה. רישיונו נפסל במקום בהליך מנהלי ל-30 ימים, והוא זומן להתייצב בבית המשפט. "נפגעה מהאוטובוס והיא לא נשמה": אישה נהרגה בתאונה מחרידה באשקלון משה כץ | 04.08.26 עם 'דם' על הידיים: מפגינים פשטו על מטה הציונות הדתית משה כץ | 05.08.26 התיעודים שפרסמה המשטרה מהפעילות מראים את חומרת העבירות: בתיעוד ממכשיר הלייזר נראית המהירות – 123 קמ"ש במקום מיושב, לצד צילום הרכב במרחק 170 מטרים. בתיעוד נוסף, שנלקח ממכשיר הטלפון של רוכב אופנוע, נראה הרוכב מתעד את עצמו במהלך הרכיבה ומבצע תנועות בידו מול המצלמה, תוך סיכון ממשי.

( צילום: דוברות המשטרה )

בצילום ממצלמת הגוף של השוטר שעיכב את הרוכבים, נשמע השוטר מבהיר לרוכב האופנוע את חומרת מעשיו בעת מסירת הדוחות: "קיבלת הזמנה לבית משפט על זה שנהגת בקלות ראש, שעמדת, הסתובבת, עשית כל מיני שטויות עם הטלפון בזמן נהיגה. זה בית משפט ו-8 נקודות. ובנוסף דוח על זה שהחזקת את הטלפון – 2,000 שקלים ו-8 נקודות. אתה מבין מה עשית? סיכנת את עצמך וסיכנת את משתמשי הדרך".

במשטרה מדגישים כי פעילויות האכיפה יימשכו באופן רציף למען ביטחון תושבי הבירה ומשתמשי הדרכים.