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תאונת דרכים קטלנית

נפטר בתאונה קשה בכביש החוף

שני פצועים נוספים במצב קשה פונו לרמב"ם לאחר התאונה הקשה שאירעה הערב בכביש 2

מהזירה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן שישים שנה הערב (יום רביעי) ב קשה שהתרחשה בכביש 2 בכיוון דרום, בסמוך למחלף חיפה דרום. התאונה אירעה בין שני כלי רכב פרטיים, ובנוסף נפצעו שני אנשים נוספים באורח קשה.

הדיווח הראשון על התאונה הגיע למוקד 101 של מד"א בשעה 22:14. שהוזעקו למקום מצאו את הנפגע בן השישים ללא הכרה, כשאין לו דופק ונשימה, והוא סובל מפגיעות קשות במספר מערכות בגוף. לאחר בדיקות שנערכו במקום, נאלצו אנשי מד"א לקבוע את פטירתו בזירה.

שני הנפגעים הנוספים - גבר כבן 30 שמצבו הוגדר כקשה ולא יציב עם פגיעות במספר מערכות, וצעיר בן 25 במצב קשה עם פגיעות בבטן ובגפיים - קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן פונו באמבולנסים של טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם בחיפה.

אנשי מד"א ישי לוי, שבח רוטנשטרייך וראני ג'בור, שטיפלו בנפגעים, תיארו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו למקום הבחנו בשני רכבים פרטיים עם פגיעות פח קשות ולצידם שלושה נפגעים". הצוותים הרפואיים, כך סיפרו, העניקו לפצועים טיפול מיידי שכלל "עצירת דימומים, חבישות וקיבועים", ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים להמשך טיפול.

תאונת דרכיםמד"ארמב"םכביש החוף

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