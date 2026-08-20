הזירה עם האוטובוס ( צילום: הצלה )

אירוע מסוכן אירע היום (יום ה') ברחוב עזרא שבבני ברק, כאשר קטן כבן חמש נותר לבדו באוטובוס הסעות נעול במשך כשעה וחצי. בחסדי השם יתברך, הילד נמצא בזמן ופונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה שבעיר.

כוחות החירום הוזעקו למקום לאחר שהתקבל דיווח על ילד שנשכח ברכב. צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו את הקטן כשהוא סובל מסימנים של מכת חום והתייבשות, לאחר ששהה באוטובוס הסגור בתנאי החום הקשים. חובשי ארגון הצלה, צבי לוסטיג ופנחס הבר, שהגיעו למקום עם אמבולנס, תיארו את הממצאים: "כשהגענו למקום מצאנו ילד כבן 5 עם סימני מכת חום והתייבשות, לאחר שנשכח באוטובוס הסעות למשך כשעה וחצי". החובשים הוסיפו: "יחד עם חובשים של הצלה ומד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קירור ומתן נוזלים". לדבריהם, "בחסדי השם יתברך הוא פונה באמבולנס הצלה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר". בית שמש בהלם: האב שב לביתו ומצא את שני ילדים דקורים משה כץ | 17.08.26 המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של אירועים דומים המתרחשים מדי שנה, בעיקר בעונת הקיץ. כידוע, בתוך רכב סגור הטמפרטורה עולה במהירות רבה ויכולה להגיע לעשרות מעלות מעבר לטמפרטורה החיצונית, עד ל-50, 60 ואף למעלה מכך מעלות צלזיוס.

אילוסטרציה. שכחת ילדים ברכב ( צילום: שאטרסטוק )

קריאה להורים ולנהגי הסעות

ארגוני הבטיחות קוראים להורים, לנהגים ולמפעילי הסעות ליישם מערכות מניעה. מחקרים מראים כי שכחת ילדים ברכב אינה נובעת מהזנחה, אלא מכשל קוגניטיבי העלול להתרחש גם אצל הורים מסורים ביותר. במצבים של עייפות, לחץ או שינוי בשגרה היומיומית, המוח עובר למצב של "טייס אוטומטי".

ארגון זק"א וארגון בטרם ממליצים על מספר צעדים פשוטים למניעת שכחה: הנחת חפץ אישי במושב האחורי, ספירת ילדים בעת ההגעה ליעד, והתקנת אזעקות מיוחדות במושבי בטיחות. בקיץ, הסכנה הופכת קטלנית במיוחד - בתוך כחצי שעה הטמפרטורה ברכב סגור עלולה להגיע לכ-70 מעלות.

במקרה הנוכחי, בחסדי השם יתברך הילד התגלה בזמן וקיבל טיפול רפואי מיידי. עם זאת, האירוע משמש תזכורת חמורה לסכנה הטמונה בשכחת ילדים ברכב, ולחשיבות הערנות המרבית של הורים, נהגים ומפעילי הסעות.