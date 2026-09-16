לאחר שנים ארוכות של מאמצים ותפילות, שוחרר מהכלא בעיראק האסיר היהודי בנימין בן לימור, והוא צפוי להגיע לארץ במהלך הימים הקרובים. השחרור מגיע בתום מסע מורכב של פדיון שבויים, שכלל גיוס משאבים נרחב, מגעים דיפלומטיים ותפילות רבות ברחבי העולם היהודי. כך דווח באתר YWN.

הפרשה רשמה את אחד מרגעי המפנה המרכזיים שלה בשלהי שנת 2025, כאשר עונש המוות שנגזר על בנימין בוטל בעקבות הסכם "סולחה" מורכב שנחתם בעיראק. ביטול עונש המוות התאפשר הודות לקמפיין פדיון שבויים בינלאומי, במסגרתו נרתם הציבור הרחב לסיוע במימון העלויות הכבדות שנדרשו להשגת ההסדר.

כעת, לאחר שהושג גם שחרורו המלא מבין כתלי הכלא, הושלם המהלך בהצלחה עם יציאתו ממאסר וההכנות הרשמיות להגעתו לארץ. עסקנים ופעילי פדיון שבויים מביעים תקווה כי הוא יוכל לשוב לחיק עמו במהלך הימים או השבועות הקרובים.

הדרמה סביב מעצרו של בנימין החלה עוד בשנת 2014, כאשר הגיע לבקר את סבו וסבתו הקשישים בחבל כורדיסטן שבעיראק, במקביל להתפשטות ארגון הטרור דאעש באזור. בנימין הצטרף למאמצי ההגנה של התושבים המקומיים מפני המחבלים, אך בשנת 2015 נקלע למארב של נהג מונית שזיהה כי הוא דובר עברית ואיים למסור אותו לידי מחבלי דאעש.

במהלך המאבק שהתפתח במקום נפצע הנהג ומאוחר יותר מת מפצעיו. אירוע זה הוביל למעצרו המיידי של בנימין, לעינויים קשים שעבר בחקירותיו ולהרשעתו בסופו של דבר. בשנת 2020 גזר עליו בית המשפט הכורדי עונש מוות בתלייה, ומאז ריחפה סכנה ממשית ויומיומית על חייו.

יתקבל לישיבה בירושלים

עם הגעתו הצפויה לישראל, יפתח בנימין פרק חדש בחייו. ביוזמת עסקנים וגורמים שליוו את התיק הוסדרה קבלתו ללימודים בישיבת "אש התורה" בירושלים. הישיבה כבר שיגרה אליו מכתב קבלה רשמי לתוכנית היסודות שלה, בו הביעה את ציפייתה לקבלו בין ספסלי בית המדרש בעיר העתיקה.

במקביל להכנות לקליטתו הרוחנית והחברתית, צפוי בנימין להשתלב בתהליך שיקום נרחב, הכולל התארגנות ראשונית, רכישת תשמישי קדושה וביגוד, והסדרת צרכיו הבסיסיים ביותר לאחר שנות המאסר הממושכות.