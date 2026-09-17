עובדי חברת ממ"ן בנמל התעופה בן גוריון קיבלו הודעה מפתיעה ומטרידה: הם נדרשים להתייצב לעבודה במהלך יום הכיפורים ולהמשיך בהטענת מטוסי מטען, וזאת כדי להשלים פיגורים תפעוליים שהצטברו בפעילות החברה.

מאז קום המדינה, נשמר כבודו של היום הקדוש ביותר בשנה, וכל הפעילות במדינה נעצרת ביום הכיפורים. נמל התעופה בן גוריון נסגר ביום זה, והסטטוס-קוו נשמר במשך עשרות שנים ללא חילול היום הקדוש.

ההחלטה להפעיל את מערך הטענת מטוסי המטען דווקא ביום הכיפורים מעוררת ביקורת חריפה בקרב העובדים, במיוחד נוכח העובדה שמדובר ביום שבו הפעילות במשק הישראלי כולו נעצרת, והעבודה נועדה רק להשלמת פיגורים בלוחות זמנים של שינוע סחורות.