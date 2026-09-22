גבר כבן 70 טבע הבוקר (יום שלישי) בחוף הים בנתניה ופונה לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.

סמוך לשעה 09:30 בבוקר התקבל דיווח במוקדי ההצלה על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף הרצל בנתניה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הגבר ללא הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ופתחו מיד בפעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות. בהמשך פונה הגבר לבית החולים לניאדו בעיר במצב אנוש.

חובשי רפואת חירום במד"א, מאור בראנץ ויוסף פרידמן, מסרו: "הגענו למקום עם רכבי 4x4 וראינו בקו החוף את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שמשו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".

יעקב כהן, חובש איחוד הצלה, הוסיף: "עוברי אורח שמשו אותו מהמים סיפרו לנו כי הוא טבע. בסיוע צוות ניידת טיפול נמרץ וחובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים תוך כדי פעולות החייאה ובמצב אנוש".

בן אל עמירה, חובש בכיר במד"א־הצלה שרון, והחובשים בנימין סעדיה ונחמן לוי שהגיעו ראשונים למקום, מסרו: "הגענו למקום האירוע ומצאנו את הגבר שוכב בסמוך לקו המים. סיפרו לנו שמשו אותו אל החוף כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שטבע. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, שבמהלכם חזר דופק. לאחר ייצוב מצבו בשטח הוא פונה כשהוא מורדם ומונשם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לביה"ח לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".