הוכש מנחש ברמת הגולן: גבר בן 72 במצב קשה

נחש צפע. צילום: ארכיון ( צילום: חברת החשמל )

גבר בן 72, תושב היישוב בוקעתא, הובא הבוקר (יום שני) למרכז הרפואי זיו בצפת במצב קשה, לאחר שהוכש בידו על ידי נחש בשדה חקלאי הסמוך לעין זיוון שברמת הגולן. הגבר פונה על ידי צוותי מד"א כשהוא במצב של עירפול הכרה.

ד"ר חוסיין בושנאק, ממלא מקום מנהל המלר"ד במרכז הרפואי זיו, מסר: "עם הגעתו למלר"ד המטופל היה מבולבל מאוד וסבל מהקאות, הזעת יתר ולחץ דם נמוך מאוד. הוא קיבל טיפול באנטי-סרום, שבעקבותיו חל שיפור במצבו". לאחר ייצוב ראשוני, הועבר הגבר להמשך טיפול והשגחה ביחידה לטיפול נמרץ כללי. מצבו מוגדר כקשה אך יציב.

ד"ר רונן פומפ מסביר על הכשות נחשים - צילום: דוברות המרכז הרפואי העמק ד"ר רונן פומפ מסביר על הכשות נחשים | צילום: צילום: דוברות המרכז הרפואי העמק 10 10 0:00 / 1:20

מהמרכז הרפואי זיו נמסר כי בעת הכשת נחש יש להזמין אמבולנס באופן מיידי, להשכיב ולהרגיע את הנפגע, לקבע את האיבר המוכש, ולהסיר תכשיטים ובגדים צמודים שעלולים לגרום לחסימת דם. כמו כן, מומלץ לזכור את מראה הנחש כדי שניתן יהיה לאבחן את סוגו ולספק את הטיפול המתאים.

בחודשי הקיץ והסתיו, עם עליית הטמפרטורות, גוברת פעילותם של נחשים ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד. רופאים ממליצים להיזהר במיוחד בשעות הבוקר והערב, כאשר הנחשים פעילים יותר, ולהימנע מהכנסת ידיים למקומות שאינם נראים לעין.