450 מיליון פתקי הצבעה: מבצע ההדפסה הענק לקראת הבחירות

ועדת הבחירות המרכזית החלה במבצע הדפסה נרחב לקראת הבחירות לכנסת ה-26. יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, ביקר במפעל ההדפסה "אורדע" בקריית גת כדי לעקוב אחר התקדמות העבודה.

במסגרת המבצע יודפסו כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור כ-7.3 מיליון אזרחים בעלי זכות בחירה. כל רשימה המתמודדת תזכה ל-11.5 מיליון עותקים של פתקיה, שיופצו ל-12,018 קלפיות ברחבי המדינה.

מפעל "אורדע" בקריית גת, הגדול בישראל בתחומו, פועל במתכונת מיוחדת כדי לעמוד בלוחות הזמנים. בשל היקף העבודה הרחב, המפעל פועל 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע, עד למועד הבחירות.

במהלך הסיור במפעל אמר השופט סולברג: "הפתקים הללו מכאן ישונעו ל-12,018 קלפיות ברחבי הארץ. יש לנו 7,336,553 בעלי זכות בחירה. הזמנו לפי מצוות החוק כמספר בעלי זכות בחירה, פלוס 30% שמחייב אותנו החוק, ועוד יותר כדי שנהיה ערוכים לחלוטין".

יו"ר הוועדה הוסיף והדגיש את המאמץ הנדרש: "ועדת הבחירות על כל אגפיה שקועה מאוד במלאכה לעשות אותה, ואנו מקווים שהיום הזה אכן יהיה חג בחירות מוצלח".

הוועדה מדגישה גם את ההיבט הסביבתי של המבצע: בסיום מערכת הבחירות יועברו למיחזור למעלה מ-400 טון של נייר וקרטון, בהתאם למדיניות הקיימת של הוועדה.