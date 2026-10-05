בבלי
סערה בניו יורק

מורה בברוקלין כתב יחי סינוואר בצ'אט • נפתחה חקירה

מורה בבית ספר ציבורי בברוקלין נחקר לאחר שלפי מסמך משפטי שיבח את מנהיג חמאס המנוח בקבוצת צ'אט • משרד החינוך: אנטישמיות ותמיכה בטרור אינן מקובלות

המורה מסתיר את פניו מהתקשורת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מורה בבית ספר ציבורי בברוקלין נמצא בחקירה לאחר שלפי מסמך משפטי שיבח את מנהיג חמאס המנוח יחיא סינוואר בקבוצת צ'אט, וכתב: "יחי יחיא סינוואר".

על פי תביעה משפטית שהוגשה במסגרת סכסוך סביב קואופרטיב מזון בשם Park Slope Food Coop, המורה בן ה-48 כתב את הדברים בחודש נובמבר האחרון בקבוצת Signal שבה השתתפו פעילים המתנגדים למדינת ישראל. התביעה מתארת אותו כאחד ממובילי הקמפיין להחרמת מוצרים ישראליים בקואופרטיב.

באותה התכתבות, כך עולה מהמסמך המשפטי, כתב המורה גם כי "אין להם את הקולות כדי לחסום את הקמפיין", בהתייחס לחברים יהודים ופרו-ישראליים בקואופרטיב. הפרשה נחשפה במסגרת תביעה שהגישו חברים יהודים לאחר שהנהלת הקואופרטיב הצביעה על איסור מכירת מוצרים ישראליים, בעקבות מאבק שנמשך שנים.

בדיקה שנערכה בחשבונות הרשתות החברתיות של המורה העלתה תכנים אנטי-ישראליים נוספים, ביניהם תמונה של מדבקה עם מדינת ישראל כשהיא נגרסת, תמונה שבה מגן דוד מכסה את פסל החירות, והשוואה בין ורשה בשנת 1944 לבין פלסטין בשנת 2024.

בעקבות הפרסום, משרד החינוך של עיריית ניו יורק אישר כי הטענות הועברו לבדיקה. "אנטישמיות ותמיכה בארגוני טרור אינן מקובלות בשום אופן במערכת החינוך שלנו", מסר דובר משרד החינוך, והוסיף כי "הטענה דווחה והועברה לחקירה בהתאם לתקנות הקנצלר".

ניו יורקיחיא סינוואראנטישמיותחינוך
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר