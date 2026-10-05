מורה בבית ספר ציבורי בברוקלין נמצא בחקירה לאחר שלפי מסמך משפטי שיבח את מנהיג חמאס המנוח יחיא סינוואר בקבוצת צ'אט, וכתב: "יחי יחיא סינוואר".

על פי תביעה משפטית שהוגשה במסגרת סכסוך סביב קואופרטיב מזון בשם Park Slope Food Coop, המורה בן ה-48 כתב את הדברים בחודש נובמבר האחרון בקבוצת Signal שבה השתתפו פעילים המתנגדים למדינת ישראל. התביעה מתארת אותו כאחד ממובילי הקמפיין להחרמת מוצרים ישראליים בקואופרטיב.

באותה התכתבות, כך עולה מהמסמך המשפטי, כתב המורה גם כי "אין להם את הקולות כדי לחסום את הקמפיין", בהתייחס לחברים יהודים ופרו-ישראליים בקואופרטיב. הפרשה נחשפה במסגרת תביעה שהגישו חברים יהודים לאחר שהנהלת הקואופרטיב הצביעה על איסור מכירת מוצרים ישראליים, בעקבות מאבק שנמשך שנים.

בדיקה שנערכה בחשבונות הרשתות החברתיות של המורה העלתה תכנים אנטי-ישראליים נוספים, ביניהם תמונה של מדבקה עם מדינת ישראל כשהיא נגרסת, תמונה שבה מגן דוד מכסה את פסל החירות, והשוואה בין ורשה בשנת 1944 לבין פלסטין בשנת 2024.

בעקבות הפרסום, משרד החינוך של עיריית ניו יורק אישר כי הטענות הועברו לבדיקה. "אנטישמיות ותמיכה בארגוני טרור אינן מקובלות בשום אופן במערכת החינוך שלנו", מסר דובר משרד החינוך, והוסיף כי "הטענה דווחה והועברה לחקירה בהתאם לתקנות הקנצלר".