פרטים נוספים נחשפו השבוע בבית המשפט המחוזי הגבוה בהמבורג שבגרמניה, במסגרת הדיון השני במשפטם של שני אזרחים זרים הנאשמים בשיתוף פעולה עם כוח קודס האיראני. על פי העדויות שהוצגו באולם, הנאשמים תכננו לבצע תקיפות נרחבות נגד יעדים יהודיים בגרמניה, כאשר אחת התוכניות המרכזיות כללה הצתת חנות מכולת כשרות באמצעות אישה שתגויס במיוחד למשימה.

החוקרת הבכירה בלשכת הפלילים הפדרלית של גרמניה (BKA) העידה כי עלי ס. (54), אזרח דני יליד אפגניסטן והנאשם המרכזי בפרשה, קיבל הוראה ברורה מהמפעילים שלו באיראן: להצית חנות מכולת יהודית כשרה. כדי להוציא את הפיגוע לפועל, חיפש הנאשם אדם שעונה על שני קריטריונים מדויקים - מצוקה כלכלית קשה לצד שנאה מופגנת כלפי יהודים או כלפי מדינת ישראל.

על פי החקירה, עלי ס. פנה לבתו ושאל אותה אם היא מכירה אישה פלסטינית או סומלית הזקוקה לכסף, שתסכים לבצע את ההצתה בתמורה ל-30,000 קרונות דניות - סכום המסתכם בכ-4,000 אירו. גורמי הביטחון הגרמניים מעריכים כי תוכנית ההצתה הייתה חלק מאיסוף מודיעין נרחב יותר שכלל מעקב אחר יעדים יהודיים וניסיונות להשגת נשק חם, דבר המצביע על כוונות אפשריות לבצע גם התנקשויות.

רשת טרור בפיקוח איראני

לצד עלי ס., הנאשם בריגול למטרות חבלה, ניסיון להשתתף ברצח ובהצתה, עומד לדין גם תוואב מ. (42), אזרח אפגני הנאשם בניסיון השתתפות ברצח. על פי החוקרים, עלי ס. גייס את תוואב מ. לתא הטרור מכיוון שסמך עליו וזיהה אצלו מוטיבציה אנטי-יהודית ואנטי-ישראלית. השניים מיוצגים על ידי עורכי דין ממוצא איראני, כפי שנמסר בבית המשפט.

נציגת ה-BKA פירטה באולם כיצד החוקרים התחקו אחר רשת הטרור באמצעות ניתוח נתוני טלפונים ניידים, רישומי טיסות, תכתובות באפליקציית טלגרם ותצפיות פיזיות. הטלפונים של עלי ס. היו תחת מעקב ממושך, וסוכני ביטחון גרמנים עקבו אחריו פיזית במספר נסיעות לאורך השנה האחרונה.

מהחקירה עולה כי הנאשם טס שוב ושוב לאיראן במהלך השנה האחרונה, ונפגש שם עם גורמים הקשורים לכוח קודס של משמרות המהפכה. באחת הטיסות, בחודש ינואר האחרון, הוא טס מברלין לטורקיה ומשם המשיך לאיראן, שם נפגש עם מפעילו - הבכיר האחראי על העניינים הקשורים לישראל בכוח קודס. פרטי המפגשים הללו נחשפו באמצעות ניתוח נתוני הטיסות והטלפונים.

ראיות דיגיטליות מפלילות

הראיות המרכזיות בתיק חולצו ממכשירי האייפון של עלי ס. ונחשפו על גבי מסך ענק באולם בית המשפט. לפני שהגיע לברלין, חיפש הנאשם במכשיר הנייד חנויות כשרות בבעלות יהודית. סוכני העוקב הגרמנים הבחינו בו עומד מחוץ לאחת החנויות ומצלם את המקום. "למראית עין זה היה נראה כאילו הוא מנהל שיחת טלפון, אך ידענו שהוא למעשה מתעד ומצלם את האתר", העידה החוקרת.

לאחר שחזר מאיראן, חיפש הנאשם את כתובתו של יוזף שוסטר, ראש המועצה המרכזית של יהודי גרמניה. בטלפון שלו נמצאו גם תמונות וצילומי מסך של פולקר בק, חבר פרלמנט לשעבר וראש אגודת הידידות הגרמנית-ישראלית, מה שחיזק את החשד כי תוכנן להתנקש בחייו. כמו כן, הוצגו תמונות באיכות גבוהה של פגישות בין שני הנאשמים בסניף מקדונלד'ס, מבלי שהם מודעים לכך שהם תחת מעקב הדוק.

בטלגרם שלו נמצאו אנשי קשר המכונים "חאג'י עלי", "קאזם" ו"וחיד", שתמונות הפרופיל שלהם נשאו סמלים אנטישמיים ואנטי-ישראליים. החוקרים מעריכים כי מדובר בגורמים המקושרים ישירות לכוח קודס ושימשו כמפעילים של הנאשם בגרמניה.

"מרוצה שהם נעצרו, אך לא שקט"

פולקר בק, שהיה אחד מיעדי התקיפה המרכזיים, ישב ביציע הציבורי באולם בית המשפט והקשיב בדריכות לעדויות. זו הייתה הפעם השנייה שבה בק ראה פנים אל פנים את הגברים שנאשמים בתכנון רצח שלו. היציע הציבורי מופרד מהשופטים והנאשמים באמצעות קיר אקרילי שקוף, אך בק הצליח לעקוב אחר כל פרט בדיון.

בק ציין כי הוא שבע רצון מכך שהמתנקשים הפוטנציאליים נעצרו, אך הוסיף כי הוא "אינו שקט". דבריו משקפים את החשש הגובר בקרב יעדים יהודיים פוטנציאליים בגרמניה מפני המשך פעילות איראנית על אדמת אירופה.

סוכנויות הביטחון בגרמניה חזרו והזהירו בחודשים האחרונים מפני איום גובר מצד הרפובליקה האסלאמית על אדמת אירופה. סוכנות המודיעין הפנימי הגרמנית ציינה כי טהרן עלולה להרחיב את מבצעי הריגול והטרור שלה באירופה בעקבות ההתפתחויות האזוריות האחרונות. המשפט, המנוהל על ידי פאנל שופטות, צפוי להימשך עד חודש אוקטובר, כאשר הפרקליטות מצפה להציג ראיות נוספות המפלילות את הנאשמים.