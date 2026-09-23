חוסיין זריפי, מפקד בסיס המבצעים "שהיד סג'אד" של זרוע היבשה של משמרות המהפכה האיראניות, נהרג במהלך קרב יריות שנמשך למעלה משלוש שעות באזור סראוואן שבמחוז סיסתאן ובלוצ'יסטן, הסמוך לגבול עם פקיסטן.

הודעה רשמית מטעם מפקדת "קודס" של זרוע היבשה של משמרות המהפכה אישרה את מותו של זריפי וציינה כי הוא "נפל בקו הראשון של הטרור והחזית בלחימה נגד מורדים שכירי חרב, למען ביטחון העם והגנת גבולות איראן".

על פי הדיווחים באיראן, האירוע החל סביב השעה 13:30, כאשר כוחות משולבים של משמרות המהפכה, משרד המודיעין האיראני והמשטרה המקומית פשטו על מספר "בתי מסתור" של חוליות חמושות באזור ג'האד-אבאד שבמחוז סראוואן. הקרב במקום נמשך למעלה משלוש שעות.

בתקשורת האיראנית נטען כי הכוחות הפעילו מל"טים תוקפים כדי להשמיד את תאי המורדים, וכי במהלך הפעולה נהרגו 5 חמושים ו-7 נוספים נעצרו. כמו כן דיווחו הכוחות על תפיסת אמצעי לחימה וציוד חבלה רב.

מנגד, ארגון זכויות האדם הבלוצ'י "האלבש" (Haalvsh), שציטוטים ממנו הובאו בכלי תקשורת עצמאיים כדוגמת "איראן אינטרנשיונל", דיווח כי מלבד מותו של זריפי, לפחות 13 אנשי כוחות הביטחון של המשטר האיראני נפצעו קשה במארב ובחילופי האש.

אזור סראוואן ומחוז סיסתאן ובלוצ'יסטן נחשבים למוקדי חיכוך עזים עבור המשטר בטהראן, ומתרחשות בהם היתקלויות תכופות בין כוחות הביטחון לבין קבוצות מורדים בלוצ'יות וארגונים סלפיים. ב-12 בספטמבר דיווחו משמרות המהפכה על היתקלות נוספת באותו אזור, שבה נהרגו שלושה אנשי מודיעין וארבעה חמושים.

על פי הודעת משמרות המהפכה, זריפי שירת באזור דרום סיסתאן ובלוצ'יסטן למעלה מעשור. בתקשורת המקומית צוין כי היה מעורב בפרויקטים של פיתוח תשתיות בגבול, כגון מעבר הגבול קוהכ, ובפרויקטים הנדסיים ביישובים באזור. לווייתו של זריפי צפויה להתקיים ביום שישי בעיר סראוואן.