נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר (יום שישי) בפגיעה ישירה של כטב"מ רוסי בבניין מגורים במרכז העיר קייב, בירת אוקראינה.

הפגיעה אירעה ברובע פיצרק שבמרכז קייב בסביבות השעה שמונה בבוקר, כאשר כטב"מ פגע בבית משפחתו של הנער. אמו נפצעה בפגיעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

משרד החוץ הישראלי מסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל באגף הקונסולרי החלו לטפל במקרה מיד עם קבלת הדיווח. הגורמים הקונסולריים עומדים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו.

על פי המידע שהתקבל, הנער ההרוג מחזיק באזרחות ישראלית. משפחתו עלתה לארץ בעבר, אך חזרה להתגורר באוקראינה לפני כעשרים שנה.

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בשעות האחרונות פועלים קונסול ישראל בקייב, 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' ושלוחי חב"ד בסיוע למשפחה. מהפדרציה נמסר: "אנחנו מגנים את המתקפות הרוסיות על אוקראינה, שגורמות לנפגעים בכל יום. זה חודש החגים החמישי במלחמה והקהילות מנסות לשמור על שגרה בצל המציאות הבלתי נתפסת הזו. אנו מתפללים לשלום ולגאולה שלימה במהרה".

ההתקפה הרוסית על קייב מתרחשת על רקע הסלמה משמעותית בלחימה בין שתי המדינות. בימים האחרונים דווח על מקרים של חסידי ברסלב שנעצרו במעברי הגבול בדרכם חזרה מאומן לאחר ראש השנה.