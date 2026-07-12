נתניהו עם הסנאטור לינדזי גרהאם ( צילום: חיים צח לע"מ )

הפעילה הפוליטית ואושיית הרשת היהודייה-אמריקאית, לורא לומר, המזוהה עם הימין בארצות הברית, העלתה היום (ראשון) תהיות חריפות סביב מותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדזי גראהם. לומר קראה לפתוח בחקירה רשמית כדי לבדוק האם מעורבת בעניין יד מכוונת של מדינה זרה.

"האם רוסיה הרעילה את לינדזי גראהם?", תהתה לומר בפרסום ברשתות החברתיות, והוסיפה כי "חובה לפתוח בחקירה בעניין". בדבריה קשרה הפעילה בין מותו של הסנאטור לבין ביקורו באוקראינה יממה בלבד לפני כן, שם הצהיר על תמיכתו בהחרפת הסנקציות נגד מוסקבה. לומר חיברה בדבריה בין הזירה הרוסית לזירה האיראנית, והצביעה על נוכחותה של משלחת רוסית רשמית בטהרן – בראשות נשיא רוסיה לשעבר וסגן יו"ר מועצת הביטחון דמיטרי מדבדב – שהגיעה להשתתף באירועי האבל והלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. לטענתה, במהלך מסע הלוויה נשמעו קריאות נקמה ואיומים מפורשים כלפי בכירים בארצות הברית, ובצירוף הנסיבות הללו חובה לבחון את נסיבות המוות לעומק. מותו הפתאומי והנסיבות המסתוריות "תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט אריה רוזן | 06.07.26 תקרית חריגה: מטוסי F-35 בריטיים הוזנקו לעבר המטוס הרוסי שאיים על נושאת המטוסים ישראל גרוס | 08.07.26 הסנאטור גראהם הלך לעולמו במוצאי שבת בגיל 71, בעקבות מה שהוגדר מטעם לשכתו כ"מחלה קצרה ופתאומית". בהודעה הרשמית לא פורטו סיבת המוות המדויקת או אופי המחלה, ונכון לעכשיו אין כל מידע רשמי המאשש טענות על הרעלה, פלילים או מעורבות חיצונית. עם זאת, ברשת NBC דיווחו מפי בכיר בלשכתו של הסנאטור כי לא נראו סימנים מקדימים כלשהם להידרדרות רפואית לפני האירוע. על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, בשבת בערב הגיעו לביתו בוושינגטון צוותי חירום בשל דיווח על דום לב, וכעבור כ-25 דקות דיווחו שמתבצעות במקום פעולות החייאה. רק יום קודם לכן שהה גראהם בקייב ונפגש עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. בתום הפגישה סיפר הסנאטור כי הגיע להבנות עם הבית הלבן בנוגע להצעת חוק שתטיל סנקציות כלכליות קשות על מדינות הרוכשות נפט רוסי – צעד שנועד להעניק לממשל כלים נוספים ללחוץ על הקרמלין.

הקונגרס בארה"ב

ידיד נאמן של ישראל במשך עשרות שנים

מותו הפתאומי של גראהם הכה בתדהמה את הצמרת המדינית בישראל. במשך למעלה מעשרים שנה נחשב הסנאטור מדרום קרוליינה לאחד המגנים הנאמנים, העקביים והקולניים ביותר של מדינת ישראל בגבעת הקפיטול.

גם בשנים שבהן התמיכה בישראל הפכה לנושא השנוי במחלוקת פוליטית בוושינגטון, גראהם הציג קו בלתי מתפשר: הוא הגן באופן מוחלט על זכותה של ישראל להגנה עצמית, הוביל מאבק עיקש נגד המשטר האיראני, ופעל ללא לאות לקידום שלום אזורי באמצעות הסכמי נורמליזציה עם מדינות ערב.

בעקבות מערכת היחסים הקרובה וארוכת השנים עמו, ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן כעת את האפשרות לטוס לדרום קרוליינה כדי לחלוק לו כבוד אחרון בהלווייתו. במידה והביקור אכן יצא אל הפועל, ההערכות הן שנתניהו ינצל את ההזדמנות גם לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ.

גל תגובות מהמערכת הפוליטית בישראל

שר החוץ גדעון סער מסר: "המום ועצוב מפטירתו הפתאומית של ידידי, הסנאטור לינדזי גראהם. קראתי לו תמיד 'הסנאטור הטוב ביותר'. הסנאטור גראהם היה מגדולי הידידים של ישראל והעם היהודי בארה"ב ובעולם כולו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע כאב: "קיבלתי בתדהמה ובכאב את הידיעה על פטירתו הפתאומית של ידידי היקר, ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקאי גדול, הסנאטור האמריקאי לינדזי גראהם. הסנאטור גראהם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל".

לינדזי גראהם באחד מביקוריו בישראל ( צילום: Flash90 )

איראן חוגגת: "החדשות כל כך מתוקות"

בעוד שבוושינגטון ובירושלים מבכים את מותו, התקשורת הממלכתית ותומכי המשטר באיראן חוגגים בגלוי את מותו של מי שנתפס בעיניהם כאויב מושבע של שלטון האייתוללות וכמקורבו של הנשיא טראמפ.

בטלוויזיה הממלכתית האיראנית, שופרו של המשטר, דיווחה אחת המגישות על מותו של הסנאטור כשחיוך ומבט רווי נחת על פניה, בעוד מגיש אחר אמר בשידור חי: "החדשות האלה כל כך מתוקות שאני קוראות אותן פעמיים". בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" לעגו לסנאטור המנוח וכותרת הראשית הכריזה: "מותו של גראהם – האיש שלקח את חורבן איראן לקבר".

בכתבה שפורסמה ב"תסנים" תואר גראהם כפוליטיקאי "מחרחר מלחמה" הנוטה להתערב בענייניהן של מדינות אחרות. באיראן זוכרים היטב כיצד ניצל את קרבתו לטראמפ כדי לעודד אותו לתקוף באיראן ולהעניק גיבוי מוחלט לצעדיה של ישראל.

רק בינואר האחרון, במהלך גל המחאה נגד המשטר, קרא גראהם למתקפה צבאית על הרפובליקה האיסלאמית, והדגיש שוב ושוב כי אם איראן תגביר את העשרת האורניום, על ארה"ב להפציץ את מתקני הנפט ובתי הזיקוק שלה כדי לשתק את כלכלתה. בנוסף, הוא נחשב לאדריכל חוקי הסנקציות בקונגרס שהענישו חברות בינלאומיות שניהלו עסקים עם טהרן.

האיבה העמוקה כלפיו תורגמה לאחרונה גם לאיומים ממשיים על חייו. בשבוע שעבר, במסגרת הלווייתו של המנהיג המחוסל עלי חמינאי שבה הבטיחו תומכי המשטר נקמה, נשאו מפגינים שלטים שעליהם התנוססה תמונתו של גראהם – כמי שסומן באופן רשמי כיעד מועדף להתנקשות.