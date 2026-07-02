משרד המשפטים האמריקני הודיע אתמול (שלישי) על מעצרה של תושבת מדינת ניו יורק בחשד לניסיון להעניק תמיכה כספית לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. על פי כתב האישום, קתרין בת' וושבורן (37) מהעיירה איירונדקויט שלחה למעלה מ-30,000 דולרים במטבעות קריפטוגרפיים לאדם שהזדהה כמחבל בג'יהאד האסלאמי בעזה.

העבירות בוצעו באמצעות 80 עסקאות שונות, כאשר המקבל טען כי השתתף במתקפות נגד ישראל. וושבורן הואשמה בניסיון להגשת תמיכה חומרית ומשאבים לארגון טרור זר מוכרז – עבירה הנושאת עונש מרבי של עד 20 שנות מאסר בפועל וקנס בגובה 250,000 דולרים.

"מונעת משנאה עצמית לישראל וליהודים"

"כפי שעולה מכתב האישום, הנאשמת, המונעת ממה שהיא עצמה הגדירה כשנאה לישראל ולעם היהודי, עשתה מאמצים כבירים כדי לנסות ולספק תמיכה כספית לארגוני טרור המשתמשים באלימות לקידום האג'נדה שלהם", מסר מייקל דיג'יאקומו, התובע הפדרלי במחוז המערבי של ניו יורק. הוא הוסיף כי למרות ניסיונותיה של וושבורן "לתמוך בקיצוניות אלימה", היא "נעצרה ונבלמה".

במהלך החודשים פברואר ומרץ השנה, השיג ה-FBI תכתובות שנערכו לכאורה בין וושבורן לבין פעיל הג'יהאד האסלאמי. בהודעות אלו כתבה לו כי היא מייחלת לכך ש"כל יום יהיה ה-7 באוקטובר" – התאריך שבו ביצעו ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי את הטבח בדרום הארץ.

"מתרגשת בכל פעם שחייל נהרג"

"אם הייתי חיה בעזה, הייתי נלחמת לצד ההתנגדות", כתבה לכאורה וושבורן באחת ההודעות, והוסיפה כי היא שונאת יהודים "מאוד" ומקווה שישראל "תיעלם". במקרה אחר ציינה: "אני מרגישה התרגשות בכל פעם שאני רואה בחדשות שחייל כיבוש נהרג".

מכתב האישום עולה עוד כי וושבורן משמשת כמנהיגה ב-"Direct Action Movement for Palestinian Liberation" (תנועת הפעולה הישירה לשחרור פלסטין), ארגון אנטי-ציוני קיצוני. על פי הליגה נגד השמצה (ADL), הארגון הוקם באביב אשתקד ויוזם "פעולות ישירות" במטרה "למחות, לתקוף, להרוס, לחבל ולהשבית תשתיות ועסקים ציוניים ואמריקניים וכל הגופים הקשורים אליהם".

באוגוסט 2025 הואשם פעיל המזוהה עם הארגון, ג'רמיה יוסף סוואקד (25) מאוורט, מסצ'וסטס, בהשחתת בית הנבחרים של מסצ'וסטס באמצעות צבע. וושבורן הובאה ביום שלישי אחר הצהריים לדיון ראשוני בפני השופט הפדרלי מארק ו. פדרסן, ומעצרה הוארך.