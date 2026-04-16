משרד החוץ הפקיסטני: גם לבנון חלק מהסכם הפסקת האש

טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

משרד החוץ של פקיסטן הבהיר הבוקר (חמישי) כי לבנון ממשיכה להיות חלק מהסכם הפסקת האש, במסר שנועד להרגיע את הצדדים המעורבים במאמצי התיווך האזוריים. ההצהרה הפקיסטנית מגיעה על רקע פעילות דיפלומטית אינטנסיבית שמטרתה לקדם את השיחות בין ארצות הברית לאיראן.

על פי הנמסר, השקט היחסי בזירה הלבנונית נתפס כגורם מרכזי המסייע למאמצי התיווך בין וושינגטון לטהראן. גורמים המעורבים במגעים ציינו כי יציבות בדרום לבנון חיונית להצלחת המשא ומתן, כאשר כל הסלמה עלולה לסכל את המהלכים הדיפלומטיים. בתוך כך, רמטכ"ל צבא פקיסטן עאסם מוניר הגיע לטהראן במטרה "לצמצם פערים" בין הצדדים. הביקור מגיע לאחר שסבב השיחות הקודם באיסלמאבאד לא הניב פריצת דרך, כאשר המחלוקות התמקדו בעיקר בסוגיית התוכנית הגרעינית האיראנית ובמצב במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז בימים האחרונים כי ייתכן חידוש השיחות עם איראן תוך ימים ספורים. "אתם עומדים לראות יומיים מדהימים", אמר הנשיא בריאיון לרשת ABC, רמז שעורר ציפייה למהלכים דיפלומטיים נוספים באזור.

מצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

לחץ על איראן לפתוח את מצר הורמוז

במקביל למאמצי התיווך, ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף ושר החוץ הקטארי העבירו מסר ברור לשר החוץ האיראני בנוגע לסגירת נתיבי השיט האסטרטגיים במצר הורמוז. "כל הצדדים צריכים להגיב למאמצי התיווך הנוכחיים", נמסר בהודעה רשמית. "יש לפתוח את נתיבי השיט ואין להשתמש בהם כקלף מיקוח".

המסרים הדיפלומטיים מגיעים בעיתוי קריטי, על רקע המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז שנכנס לתוקף לפני כשבועיים. דרך המצר עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, וסגירתו גורמת לפגיעה כלכלית קשה הן לאיראן והן לשוק האנרגיה הגלובלי.

בישראל מעריכים כי הפסקת האש בלבנון עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים, על רקע לחצים שמפעילה ארצות הברית להסכמה על הפוגה זמנית מול חיזבאללה. הקבינט המדיני ביטחוני התכנס לדון בנושא, כאשר בצה"ל נערכים לאפשרות של עצירת הלחימה.

פקיסטן, שאירחה את שיחות המשא ומתן הכושלות בין ארצות הברית לאיראן באיסלמאבאד, ממשיכה לפעול כמתווכת בין הצדדים. גם קטאר, שמקיימת קשרים דיפלומטיים עם שני הצדדים, מנסה לקדם פתרון למשבר. גורמים המעורים במגעים ציינו כי ייתכן חידוש השיחות בפקיסטן כבר בימים הקרובים.

יצוין כי בטהראן מאותתים כי השקט בלבנון מסייע למשא ומתן, אך מזהירים מפני "דרישות מופרזות" של הממשל בוושינגטון. גורם איראני מסר לסוכנות הידיעות "תסנים" כי נערכות בדיקות פנימיות בטהראן בנוגע למסגרת השיחות הבאה.