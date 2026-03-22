מדריכים מחיל האוויר האוקראיני, שנשלחו לייעץ למדינות המפרץ בהדיפת מתקפות כטב"מים איראניים, חזרו עם עדות מצמררת על חוסר יעילות משווע. לפי הדיווחים, הכוחות האמריקאיים ובעלי בריתם במפרץ שיגרו לא פחות מ-8 טילי פטריוט לעבר מטרה אחת בלבד. בהתחשב בכך שכל טיל עולה למעלה מ-3 מיליון דולר, מדובר בהוצאה דמיונית של כ-24 מיליון דולר להפלת מטרה בודדת.

קצין אוקראיני סיפר בתדהמה על שימוש בטילי SM-6 יוקרתיים, שעלותם כ-6 מיליון דולר, כדי להפיל כטב"מי "שאהד" שעלותם נאמדת ב-70 אלף דולר בלבד. "אני לא מבין מה הם עשו ועל מה הם הסתכלו בארבע השנים שאנחנו נלחמים," תהה הקצין המזועזע. הביקורת האוקראינית הקשה ביותר הופנתה כלפי חוסר היכולת של בעלות הברית להסוות ולהגן על הציוד היקר שלהן. בעוד האוקראינים משנעים את מערכות המכ"ם שלהם ללא הפסקה כדי לחמוק מהאויב, במפרץ הושארו מערכות רגישות ללא תנועה במשך חודשים.

התוצאה הייתה קטלנית: שלושה כטב"מי שאהד זולים הצליחו להשמיד מכ"ם התרעה מוקדמת (AN/FPS-132) שערכו נאמד בכמיליארד דולר, ומכ"ם נוסף של מערכות הגנה בגובה רב בשווי 300 מיליון דולר. "במשך חודשיים הם עמדו בדיוק באותו מקום, נראים בבירור בצילומי לוויין פתוחים. ואז הגיעו השאהדים, וזהו," סיפר קצין אוקראיני בכאב.

הדו"ח חושף אירוע חמור נוסף שהתרחש ב-1 במרץ: מטוס F-15E אמריקאי הופל על ידי מערכות הגנה של בעלות הברית בכווית בשל כשלי תיאום ונהלים לקויים. לפי המדריכים, בעוד האוקראינים מנהלים כל יירוט בשליטה ידנית הדוקה, הכוחות במפרץ משאירים לעיתים את המערכות במצב אוטומטי בזמן שהצוותים תופסים מחסה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ציין כי בארבעת הימים הראשונים של המלחמה באיראן, ארה"ב ובעלות בריתה שיגרו למעלה מ-800 טילי פטריוט – כמות הגדולה ב-200 טילים מכל מה שאוקראינה קיבלה בשלוש השנים האחרונות.

"זו מלחמה מסוג אחר לגמרי, וכל המדינות צריכות ללמוד ממנה," סיכם הקולונל האוקראיני קירילו פרטיאטקו, והבהיר כי הניסיון האוקראיני ביירוט מעל 44,000 כטב"מים הוא כיום הנכס החשוב ביותר להגנת המערב.