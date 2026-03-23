הבוקר (שני) דיווח ה"וושינגטון פוסט" כי ארה"ב וישראל מגדירות מחדש את יעדי המלחמה: במקום הפלת המשטר או עצירת הגרעין, שנראים כרגע מחוץ להישג יד, המיקוד עבר לשבירת אחיזת החנק האיראנית על מצרי הורמוז. טראמפ הצהיר כי אם המצרים לא ייפתחו לחלוטין וללא איום תוך 48 שעות, ארה"ב "תכה ותמחה" את תחנות הכוח של איראן, החל מהגדולה שבהן.

בשטח, התכונה הצבאית בשיאה. כ-4,500 מלחים ונחתים אמריקאים, מגובים במטוסי F-35, מסוקים ורכבי נחיתה משוריינים, עושים את דרכם לאזור. גורם ישראלי בכיר הבהיר את חומרת המצב כשצוטט אומר: "המארינס האלה לא באים לקישוט". על פי הערכות, התוכנית המסתמנת היא השתלטות על האי ח'ארג, מרכז ייצוא הנפט העיקרי של טהרן, כדי להרעיב את המשטר מהכנסות נפט.

איראן, מצידה, מגיבה בלוחמנות. טהרן מאיימת ב"השמדה בלתי הפיכה" של תשתיות מים, תקשורת ואנרגיה בכל רחבי המפרץ הפרסי אם ארה"ב תפעל. כעת, כשרבע מאספקת הנפט והגז העולמית בסכנה, השעון מתקתק לעבר המועד האחרון, יום שני בלילה, כשהעולם כולו מחכה לראות מי ימצמץ ראשון.