סערה מדינית בעקבות התבטאויות חריפות של שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה מוחמד אסיף, שתקף בחריפות את ישראל בפוסט שפרסם ברשת X.

בפוסט כתב אסיף כי "ישראל היא רעה וקללה לאנושות", והוסיף כי בזמן שמתקיימים מגעי שלום באיסלאמאבאד, "רצח עם מתבצע בלבנון". עוד טען כי "אזרחים תמימים נהרגים – תחילה בעזה, אחר כך באיראן וכעת בלבנון".

בהמשך דבריו החריף השר הפקיסטני את הטון, כשהביע תקווה כי "יוצרי המדינה הזו יישרפו בגיהינום" – התבטאות שעוררה תגובות חריפות בישראל.

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו גינו את הדברים ומסרו כי מדובר ב"קריאה מקוממת להשמדת ישראל", והדגישו כי "אין זה סוג של התבטאות שניתן לקבל משום ממשלה, ובוודאי לא ממדינה הטוענת כי היא מתווכת ניטרלית".

גם שר החוץ גדעון סער התייחס לדברים, והגדיר אותם "עלילות דם אנטישמיות מובהקות". לדבריו, "לקרוא למדינה היהודית 'סרטן' זה למעשה לקרוא להשמדתה".

ההתבטאויות החריפות מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר פקיסטן משמשת כמתווכת מרכזית בין ארצות הברית לאיראן, ואף צפויה לארח באיסלאמאבאד את סבב השיחות בין הצדדים.

לצד זאת, בנאום בפרלמנט הפקיסטני טען אסיף כי "האויבים האמיתיים והנצחיים" של מדינתו הם הודו וישראל, והוסיף כי לפקיסטן יש הזדמנות "למלא תפקיד מוביל" בהתמודדות עם השפעתה של ישראל בזירה הבינלאומית.

ההתבטאויות מעלות סימני שאלה באשר לניטרליות של פקיסטן כמתווכת בתהליך הרגיש, על רקע מאמצי הקהילה הבינלאומית להביא להרגעת המצב באזור.