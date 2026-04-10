סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס יצא היום לאיסלמאבד שבפקיסטן, שם יוביל משא ומתן היסטורי עם איראן למציאת פתרון למלחמה בת שישה השבועות.

לפני העלייה למטוס הזהיר ואנס את טהראן: "אם האיראנים מוכנים לנהל משא ומתן בתום לב - אנחנו בהחלט מוכנים להושיט יד פתוחה. אבל אם הם ינסו לשחק בנו, הם יגלו שצוות המשא ומתן לא כל כך קשוב לזה".

הנשיא דונלד טראמפ הטיל על סגנו - הנחשב לאחד הקולות הביקורתיים ביותר בממשלו כלפי המעורבות הצבאית באיראן - להוביל את המאמץ הדיפלומטי לסיום הסכסוך ולמנוע את מימוש איומו החריג "למחות את כל הציוויליזציה" האיראנית.

המשימה הדיפלומטי מתקיימת בעיתוי קריטי. הפסקת האש הזמנית שהוכרזה ביום שלישי ניצבת על סף קריסה, כאשר הפערים בין הצדדים נראים כמעט בלתי ניתנים לגישור.

כמעט מיד לאחר ההכרזה התגלעו מחלוקות חריפות: איראן התעקשה כי סיום המלחמה הישראלית בלבנון חייב להיות חלק מההסכם, בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא טראמפ הבהירו כי ההפוגה אינה חלה על הזירה הלבנונית.

מחלוקת נוספת נוגעת למצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן לפתוח מחדש את נתיב השיט האסטרטגי שנסגר בתגובה לתקיפות הישראליות נגד חיזבאללה. טראמפ הביע ביום חמישי חוסר שביעות רצון חריף מההתנהלות האיראנית, וכתב ברשתות החברתיות: "איראן עושה עבודה גרועה מאוד באפשור מעבר מכליות נפט - זה לא ההסכם שיש לנו!".

אל ואנס מצטרפים השליח המיוחד של טראמפ סטיב ויטקוף וחתן הנשיא ג'ארד קושנר, ששניהם השתתפו בשלושה סבבי שיחות עקיפות עם איראן עוד לפני פרוץ המלחמה ב-28 בפברואר. השיחות הקודמות עסקו בתוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים של טהרן ובתמיכתה בארגוני טרור במזרח התיכון.

לדברי דוברת הבית הלבן אנה קלי, למשלחת יצטרפו גם נציגי מועצת הביטחון הלאומי, משרד החוץ והפנטגון בתפקיד תומך.

מינויו של ואנס מעורר עניין בקרב מומחים. סגן הנשיא, שהתפרסם כמתנגד להתערבויות צבאיות אמריקאיות בחו"ל ושירת כנחת במלחמת עיראק, מחזיק בניסיון דיפלומטי מוגבל. עם זאת, מומחים מעריכים כי דווקא ספקנותו כלפי מעורבות זרה עשויה להפוך אותו למתווך אטרקטיבי בעיני האיראנים.

עבור ואנס, הנחשב למועמד מוביל לנשיאות ב-2028, המשימה מהווה הימור פוליטי משמעותי.

דוברת הבית הלבן קלי הדגישה כי הנשיא טראמפ אופטימי באשר לסיכוי להשיג הסכם קבע במהלך הפסקת האש בת השבועיים, והוסיפה: "לנשיא טראמפ יש רקורד מוכח של השגת עסקאות טובות עבור ארצות הברית, והוא יקבל רק עסקה ששמה את אמריקה קודם".