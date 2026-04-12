הפסקת אש באיראן, לחימה בלבנון - עדכונים שוטפים:
08:44: האזעקות בקריית שמונה הופעלו עקב זיהוי שווא.
08:40: בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה.
08:36: אזעקות המתריעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בקריית שמונה.
08:00: ה"ניו יורק טיימס" מצטט שני גורמים איראניים שמעורבים במשא ומתן הטוענים כי יש שלושה נושאים עיקריים שנמצאים במחלוקת בין הצדדים - פתיחת מצר הורמוז, האורניום המועשר ודרישת איראן לשחרר כ-27 מיליארד דולר של הכנסות שהוקפאו בחו"ל.
07:40: צה"ל זיהה במהלך הלילה, משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.
מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם שיגר לעבר מדינת ישראל.
צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)
0 תגובות