הפסקת אש שברירית

LIVEהמו"מ בין איראן וארה"ב - קרס | ואנס: "לא הגענו להסכם"; איראן: הדרישות מוגזמות

סבב השיחות השלישי בין איראן וארה"ב בפקיסטן - התפוצץ | סגן נשיא ארה"ב הודיע כי איראן לא קיבלה את התנאים ולכן הם חוזרים לארה"ב | איראן טענה מנגד כי "דרישות מוגזמות הובילו לקריסת המו"מ" | הנשיא טראמפ איים: "סין תהיה בבעיה אם תעביר נשק לאיראן" | עדכונים שוטפים (צבא וביטחון)

דרום לבנון אחרי תקיפה ישראלית (צילום: Ayal Margolin/Flash90)

הפסקת אש ב, לחימה בלבנון - עדכונים שוטפים:

08:44: האזעקות בקריית שמונה הופעלו עקב זיהוי שווא.

08:40: בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה.

08:36: אזעקות המתריעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בקריית שמונה.

08:00: ה"ניו יורק טיימס" מצטט שני גורמים איראניים שמעורבים במשא ומתן הטוענים כי יש שלושה נושאים עיקריים שנמצאים במחלוקת בין הצדדים - פתיחת מצר הורמוז, האורניום המועשר ודרישת איראן לשחרר כ-27 מיליארד דולר של הכנסות שהוקפאו בחו"ל.

07:40: צה"ל זיהה במהלך הלילה, משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.

מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם שיגר לעבר מדינת ישראל.

צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)

